Раде предлагают ограничить суррогатное материнство в Украине

Как отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке к документу, за последние годы Украина превратилась в мирового лидера по коммерческого суррогатного материнства, в страну "репродуктивного туризма". Ежегодно в Украине от суррогатных матерей рождается менее тысячи малышей, по разным оценкам специалистов этой отрасли.

"На протяжении последних лет Украина фигурировала в скандальных делах, связанных с нарушением прав детей, рожденных в результате суррогатного материнства. По законам государств, где суррогатное материнство запрещено или допускается только как некоммерческая помощь, именно суррогатная мать является полноправной матерью, если суд не примет решение в пользу биологических родителей. Так, детей, рожденных суррогатной матерью в Украине для иностранцев, не признают в странах, где репродуктивные технологии запрещены законом, и родители прибегают к незаконным способам, в частности, используя путь контрабанды, для вывоза детей за пределы Украины. Таким образом, судьбу такого ребенка не может отследить ни одна страна", - говорится в пояснительной записке.

Инициаторы законодательной инициативы, подчеркивают, что целью законопроекта является защита прав детей путем законодательного введения ограничений в применении вспомогательных репродуктивных технологий. Именно поэтому, предлагается внести изменения в законодательные акты Украины, которым предусматривается, что право на суррогатное материнство могут иметь только граждане Украины и иностранцы или лица без гражданства постоянно проживающие на территории Украины.

"Право на применение вспомогательных репродуктивных технологий имеют только граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины. Применение вспомогательных репродуктивных технологий методом переноса эмбриона человека, зачатого супругами (мужчиной и женщиной), в организм другой женщины осуществляется при условии наличия письменного согласия супругов (мужчины и женщины), а также женщины в отношении которого осуществляется такая вспомогательная репродуктивная технология и ее мужа (в при его наличии)", - говорится в законопроекте", - говорится в проекте закона.

Как сообщал УНН, украинские правоохранители разоблачили медицинское учреждение, которое занимался предоставлением незаконных услуг по суррогатного материнства.