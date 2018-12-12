Матиос перекрыл нардепу Куприю бизнес по торговле детьми

"Эта история, этот бизнес (торговля детьми под видом суррогатного материнства - ред.) начался не вчера! И у этого бизнеса есть "нардеповская крыша ". Мы отработали всю цепь спокойно (насколько спокойно можно относиться к теме торговли детьми), скрупулезно ... Обеспокоенный начала двигаться "крыша" - это не чужой для нее бизнес. Позорный бизнес! Я привык к угрозам - это спутник моей работы - не обращаю особого внимания - каждый день слышу!", - написал Анатолий Матиос.

Главный военный прокурор сообщил, что нардеп Виталий Куприй, который не знаком ему лично, стал посылать ему сообщения.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сюжет о суррогатном материнстве в Украине показали на австралийском телевидении



"Изучите" и вы, как народный депутат угрозами процессуальному лицу "заботится" о "детях", - написал Матиос и приобщил к своему сообщению скриншоты сообщений от нардепа.

Продолжение расследования в уголовном производстве и отсутствие со стороны Главного военного прокурора реакции на сообщение нардепа, спровоцировали последнего на обращение в суд. Суд обязал НАБУ начать расследование в отношении Анатолия Матиоса и Генпрокурора Анатолия Луценко за возможные злоупотребления властью или служебным положением, а также служебной халатности. Основанием для такого расследования стало заявление Куприя.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Испания не пускает "суррогатных" детей из Украины домой

Напомним, согласно уголовного производства гражданин Молдовы, который является гражданином ФРГ, организовал на территории Украины клинику репродуктивной медицины ВИОТЕХСОМ, которая оказывала услуги иностранцам и, по версии следствия, фактически использовалась для торговли младенцами.

Соучредителю медицинского центра сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 УК Украины, а главному врачу - по ч. 3 ст. 149, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Клиентами клиники были семейные пары из стран, где суррогатное материнство запрещено. Среди них Италия, Испания, Франция, Великобритания, Германия, Румыния, Польша, Китай.

Граждане Украины клиентами клиники становились лишь как доноры биоматериала.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Раде предлагают ограничить суррогатное материнство в Украине