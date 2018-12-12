Хто і як заробляє гроші на сурогатному материнстві в Україні

За його словами, зараз прокуратура проводить розслідування кримінального провадження за фактами продажу українських дітей під виглядом сурогатного материнства. У результаті розслідування вже притягнуто до кримінальної відповідальності трьох працівників медичного центру ТОВ “Віотехсом”, а один з підозрюваних — громадянин Німеччини та Молодови Альберт Точиловський, є власником цього медцентру.

Під час розслідування була встановлена схема, за якою Точиловський виводив виручку з медичного центру на офшорні рахунки з метою ухилення від податків.

“Точиловський А. зареєстрував на одному із Сейшельських островів, на території якого створена міжнародна торгівельна зона для розвитку так званого “офшорного бізнесу”, компанію Renaissance Holding LTD (далі — ТОВ “Ренесанс Холдінг ЛТД”). При цьому діяльність обох компаній не пов’язана із наданням медичних послуг у сфері ДРТ, але є агентом ТОВ “Віотехсом”, — йдеться у відповіді на запит УНН.

Тобто, Точиловський розробив і надалі надавав іноземним клієнтам для підписання на території України договір між юридичною компанією “Renaissance” і батьками-замовниками про надання послуг. При цьому в договорі фактично зазначалися як реквізити ТОВ “Віотехсом”, зокрема місце реєстрації м. Київ, вул. Отто Шмідта, 2/6, так і офіційно зареєстрований ним знак для товарів та послуг. З метою підтвердження своєї належності до ТОВ “Renaissance” Точиловський А. вказував себе директором цього Товариства, використовуючи псевдонім Альберт Манн.

За умовами цього договору іноземні батьки-замовники зобов’язувалися оплатити Товариству вартість пакету наданих послуг, пов’язаних із організацією та здійсненням для них програми сурогатного материнства. Вартість такого пакету послуг у різний період часу з 2010 по 2018 роки становила від 29 900 евро до 49 900 евро, які перераховувалися на банківські рахунки Товариства у Республіці Кіпр, Латвійській Республіці та інших країнах.

Одночасно іноземні клієнти ТОВ “Віотехсом” підписували спільний договір щодо здійснення допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства між подружжям, сурогатною матір’ю та закладом охорони здоров’я, яким у цьому договорі виступав медичний центр ТОВ “Віотехсом” в особі головного лікаря Копкова В.С.

За умовами цього договору послуги медичного центру ТОВ “Віотехсом” є безоплатними, а батьки-замовники зобов’язуються оплатити сурогатній матері грошові кошти, як компенсацію за незручності при вагітності, за втрачений заробіток, покриття витрат на харчування та забезпечення благополучного протікання вагітності.

Насправді вказані компенсації та витрати сурогатній матері оплачував медичний центр ТОВ “Віотехсом” згідно із розробленою ним програмою надання послуг сурогатного материнства, за умовами якої сурогатна матір отримувала у різний період часу з 2010 по 2018 роки грошові кошти у розмірі від 8 000 до 14 000 евро в залежності від народження одного чи двох дітей.

Нагадаємо, у дописі на своїй Facebook-сторінці Анатолій Матіос повідомив, що сурогатне материнство покриває один з народних депутатів України.