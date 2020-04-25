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Геращенко прокомментировал задержании группы лиц, которая продавала новорожденных детей в Китай

Геращенко прокомментировал задержании группы лиц, которая продавала новорожденных детей в Китай

Киев  •  УНН

 • 32609 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook прокомментировал задержание группы лиц, которая продавала новорожденных детей из Украины в Китай, пишет УНН.

“На днях, в результате упорной и кропотливой работы, а также проведения комплекса слаженных оперативно-розыскных мероприятий Национальной полицией Украины была остановлена преступная деятельность международной, транснациональной группы, которая в течении длительного времени занималась продажей новорожденных детей в Китайскую Народную Республику”, — указал он в сообщении.

Организаторами преступной группы оказались главврач частной репродуктивной клиники, гражданка Украины, 1970 г.р., и ее сын, гражданин Украины, 1992 г.р. В группу также входили трое граждан КНР и два украинца.

За денежное вознаграждение злоумышленники предоставляли услуги по решению организационных и юридических вопросов, связанных с процессами оплодотворения, родов, оформления документов и легализации вывоза детей за пределы Украины.

Он также добавил, что “они продавали детей, рождённых украинскими женщинами за Китай за деньги. Такой себе супермаркет по торговле новорождёнными. Услуги посредников по рождению ребенка в Украине потенциальным родителям стоили примерно 50 тыс. долларов США. Клиентов искали как правило среди граждан КНР”.

После рождения ребенка суррогатная мать давала согласие на замену родителей в свидетельстве о рождении, в результате чего родителями ребенка становились гражданин КНР и его фиктивная жена. В дальнейшем, гражданин КНР, имея документы, подтверждающие его отцовство, вывозил ребенка за пределы Украины. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по проверке еще 140 граждан КНР на предмет причастности к покупке новорожденных детей в Украине с нарушением действующего законодательства.

“Что касается вышеуказанной преступной группы, торговавшей рожденными в Украине младенцами, то по факту ее деятельности открыто уголовное производство по части 2 статьи 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Криминального кодекса Украины, злоумышленникам грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества... Также выражаю благодарность китайским правоохранителям, которые помогли провести эту масштабную операцию по пресечению международной преступной группы”, — добавил он.

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