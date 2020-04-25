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Геращенко прокоментував затримання групи осіб, яка продавала новонароджених дітей у Китай

Геращенко прокоментував затримання групи осіб, яка продавала новонароджених дітей у Китай

Київ • УНН

 • 32610 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Заступник глави Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook прокоментував затримання групи осіб, яка продавала новонароджених дітей з України у Китай, пише УНН.

“Днями, в результаті наполегливої і кропіткої роботи, а також проведення комплексу злагоджених оперативно-розшукових заходів Національною поліцією України була зупинена злочинна діяльність міжнародної, транснаціональної групи, яка протягом тривалого часу займалася продажем новонароджених дітей в Китайську Народну Республіку”, — вказав він в повідомленні.

Організаторами злочинної групи виявилися головлікар приватної репродуктивної клініки, громадянка України, 1970 р.н., та її син, громадянин України, 1992 р.н. До групи також входили троє громадян КНР і два українця.

За грошову винагороду зловмисники надавали послуги по вирішенню організаційних і юридичних питань, пов’язаних з процесами запліднення, пологів, оформлення документів та легалізації вивозу дітей за межі України.

Він також додав, що “вони продавали дітей, народжених українськими жінками у Китай за гроші. Такий собі супермаркет з торгівлі новонародженими. Послуги посередників при народженні дитини в Україні потенційним батькам коштували приблизно 50 тис. доларів США. Клієнтів шукали як правило серед громадян КНР”.

Після народження дитини сурогатна мати давала згоду на заміну батьків у свідоцтві про народження, в результаті чого батьками дитини ставали громадянин КНР і його фіктивна дружина. Надалі, громадянин КНР, маючи документи, що підтверджують його батьківство, вивозив дитину за межі України. В даний час проводяться оперативні заходи щодо перевірки ще 140 громадян КНР на предмет причетності до купівлі новонароджених дітей в Україні з порушенням чинного законодавства.

“Що стосується вищезгаданої злочинної групи, яка торгувала народженими в Україні немовлятами, то за фактом її діяльності відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) Кримінального кодексу України, зловмисникам загрожує від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна... Також висловлюю подяку китайським правоохоронцям, які допомогли провести цю масштабну операцію з викриття міжнародної злочинної групи”, — додав він.

Українські Національні Новини

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