Україну очікує мінлива хмарність та потепління до +13° - Гідрометцентр
Київ • УНН
14 листопада в Україні прогнозується мінлива хмарність без опадів, з підвищенням температури до +8-13°. Вранці у південній частині, на Прикарпатті та більшості центральних областей очікуються тумани.
У п'ятницю, 14 листопада, на більшості території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, територія України перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів, а погоду без опадів формуватиме поле високого тиску.
Так, згідно з даними метеорологів, з південного заходу та заходу почне надходити відчутно тепліша повітряна маса, вологість повітря залишатиметься високою, що вранці у південній частині, на Прикарпатті та більшості центральних областей сприятиме утворенню туманів.
Щодо температурного режиму, то вдень розраховуємо на підвищення температури в межах +8..13°
У Києві та області у п'ятницю буде хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура повітря - 9-11°.
