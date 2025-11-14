Украину ожидает переменная облачность и потепление до +13° - Гидрометцентр

$42.040.02
48.650.04
ukenru
04:13 • 10454 просмотра
Атака на Киев: 1 человек погиб, 24 травмированы, более 40 спасеныPhoto
13 ноября, 21:46 • 45752 просмотра
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
13 ноября, 18:55 • 85392 просмотра
Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка
13 ноября, 16:42 • 88488 просмотра
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 177667 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
13 ноября, 14:39 • 95594 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
13 ноября, 11:45 • 90663 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
13 ноября, 11:14 • 160914 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
13 ноября, 09:10 • 46671 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
13 ноября, 07:35 • 40234 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
BBC извинилась перед Трампом за монтаж речи, но отказалась выплачивать компенсацию в $1 млрд13 ноября, 21:21 • 25342 просмотра
Спасатели ликвидировали масштабный пожар на промышленном объекте в СумахPhoto13 ноября, 22:01 • 27205 просмотра
Вечерние взрывы в Донецке: обесточен центр оккупированного города, поражен металлургический завод - соцсетиVideo13 ноября, 22:29 • 32752 просмотра
Ночные взрывы в Киеве: работает ПВО, есть попадание БПЛА в жилой дом13 ноября, 22:58 • 53800 просмотра
Киев подвергается массированной комбинированной атаке врага: попадания в жилые дома, пожары и раненые13 ноября, 23:22 • 69226 просмотра
публикации
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 177748 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
13 ноября, 11:14 • 160958 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto13 ноября, 10:59 • 66196 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже13 ноября, 08:23 • 54437 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 111084 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Киевская область
Белая Церковь
Реклама
УНН Lite
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 59621 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 59724 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 49290 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 87452 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 86954 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Х-47М2 "Кинжал"
Социальная сеть
СВИФТ

Украину ожидает переменная облачность и потепление до +13° - Гидрометцентр

Киев • УНН

 • 1392 просмотра

14 ноября в Украине прогнозируется переменная облачность без осадков, с повышением температуры до +8-13°. Утром в южной части, на Прикарпатье и большинстве центральных областей ожидаются туманы.

Украину ожидает переменная облачность и потепление до +13° - Гидрометцентр

В пятницу, 14 ноября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, территория Украины будет находиться вне внимания атмосферных фронтов, а погоду без осадков будет формировать поле высокого давления.

Так, согласно данным метеорологов, с юго-запада и запада начнет поступать ощутимо более теплая воздушная масса, влажность воздуха будет оставаться высокой, что утром в южной части, на Прикарпатье и большинстве центральных областей будет способствовать образованию туманов.

Что касается температурного режима, то днем рассчитываем на повышение температуры в пределах +8..13°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в пятницу будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется. Температура воздуха - 9-11°.

Международный день борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей, Всемирный день борьбы с сахарным диабетом: что отмечают 14 ноября14.11.25, 06:30 • 1612 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Украина