Украину ожидает переменная облачность и потепление до +13° - Гидрометцентр
Киев • УНН
14 ноября в Украине прогнозируется переменная облачность без осадков, с повышением температуры до +8-13°. Утром в южной части, на Прикарпатье и большинстве центральных областей ожидаются туманы.
В пятницу, 14 ноября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, территория Украины будет находиться вне внимания атмосферных фронтов, а погоду без осадков будет формировать поле высокого давления.
Так, согласно данным метеорологов, с юго-запада и запада начнет поступать ощутимо более теплая воздушная масса, влажность воздуха будет оставаться высокой, что утром в южной части, на Прикарпатье и большинстве центральных областей будет способствовать образованию туманов.
Что касается температурного режима, то днем рассчитываем на повышение температуры в пределах +8..13°
В Киеве и области в пятницу будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется. Температура воздуха - 9-11°.
