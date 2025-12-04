Україну накрив антициклон: прогноз погоди на 4 грудня

$42.330.01
49.180.13
ukenru
23:09 • 6282 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 11302 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 16994 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 25654 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 30473 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 21808 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 25491 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 23888 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 25078 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 30209 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2м/с
99%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Можливість закінчити війну є: Зеленський повідомив, хто продовжить переговори із командою Трампа Video3 грудня, 19:02 • 7766 перегляди
Ми знаємо про випадки сексуального насильства та катування українських дітей російськими військами - Стефанішина3 грудня, 20:26 • 4298 перегляди
Уряд ухвалив три освітні реформи: Вчителі-біженці збережуть стаж, а коледжі отримають автономію – СвириденкоPhoto3 грудня, 20:57 • 4834 перегляди
Папа Римський Франциск заповів гроші на купівлю машин швидкої допомоги Україні22:52 • 3938 перегляди
Німеччина вводить 10-річну заборону на громадянство за підробку мовних сертифікатів00:40 • 3360 перегляди
Публікації
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 30479 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 35337 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 51470 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 53851 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 62699 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Рустем Умєров
Ліндсі Грем
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Індія
Велика Британія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 60114 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 63054 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 117521 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 91040 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 106737 перегляди
Актуальне
The Guardian
Соціальна мережа
Facebook
M1 Abrams
Техніка

Україну накрив антициклон: прогноз погоди на 4 грудня

Київ • УНН

 • 94 перегляди

У четвер, 4 грудня в Україні очікується хмарна погода з невеликими дощами в північних, центральних та південних областях. Температура повітря коливатиметься від 0-5° тепла вночі до 3-8° тепла вдень.

Україну накрив антициклон: прогноз погоди на 4 грудня

У четвер, 4 грудня, більшість регіонів України залишатимуться під впливом масштабного антициклону. Це означає, що істотних опадів не прогнозується, а температура залишиться стабільною. Про це інформує УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

Зазначається, що впродовж четверга, 4 грудня - погода в Україні очікується переважно без істотних опадів.

Вранці в Карпатах місцями туман. Вітер південно-східного напрямку, і рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура на сході країни та в Карпатах вдень 3-8° тепла, на Закарпатті до 11°, на півдні країни вдень 7-12°.

У четвер, 4 грудня, у Києві також буде хмарно. Місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по Київській області вдень 3-8° тепла, у столиці  4-6° тепла.

Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимку26.11.25, 14:53 • 40377 переглядiв

Віта Зеленецька

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Закарпатська область
Карпати
Україна
Київ