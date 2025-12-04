Україну накрив антициклон: прогноз погоди на 4 грудня

У четвер, 4 грудня, більшість регіонів України залишатимуться під впливом масштабного антициклону. Це означає, що істотних опадів не прогнозується, а температура залишиться стабільною. Про це інформує УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

Зазначається, що впродовж четверга, 4 грудня - погода в Україні очікується переважно без істотних опадів.

Вранці в Карпатах місцями туман. Вітер південно-східного напрямку, і рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура на сході країни та в Карпатах вдень 3-8° тепла, на Закарпатті до 11°, на півдні країни вдень 7-12°.

У четвер, 4 грудня, у Києві також буде хмарно. Місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по Київській області вдень 3-8° тепла, у столиці 4-6° тепла.

