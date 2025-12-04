$42.330.01
ukenru
23:09
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»
Эксклюзив
3 декабря, 15:15
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
Украину накрыл антициклон: прогноз погоды на 4 декабря

Киев • УНН

 • 50 просмотра

В четверг, 4 декабря в Украине ожидается облачная погода с небольшими дождями в северных, центральных и южных областях. Температура воздуха будет колебаться от 0-5° тепла ночью до 3-8° тепла днем.

Украину накрыл антициклон: прогноз погоды на 4 декабря

В четверг, 4 декабря, большинство регионов Украины будут оставаться под влиянием масштабного антициклона. Это означает, что существенных осадков не прогнозируется, а температура останется стабильной. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

Отмечается, что в течение четверга, 4 декабря, погода в Украине ожидается преимущественно без существенных осадков.

Утром в Карпатах местами туман. Ветер юго-восточного направления, и будет двигаться со скоростью 5-10 м/с.

Температура на востоке страны и в Карпатах днем 3-8° тепла, на Закарпатье до 11°, на юге страны днем 7-12°.

В четверг, 4 декабря, в Киеве также будет облачно. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по Киевской области днем 3-8° тепла, в столице 4-6° тепла.

Что делать в огороде в декабре: советы для тех, кто не отдыхает зимой
26.11.25, 14:53

Вита Зеленецкая

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Закарпатская область
Карпатские горы
Украина
Киев