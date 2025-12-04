Украину накрыл антициклон: прогноз погоды на 4 декабря

В четверг, 4 декабря, большинство регионов Украины будут оставаться под влиянием масштабного антициклона. Это означает, что существенных осадков не прогнозируется, а температура останется стабильной. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

Отмечается, что в течение четверга, 4 декабря, погода в Украине ожидается преимущественно без существенных осадков.

Утром в Карпатах местами туман. Ветер юго-восточного направления, и будет двигаться со скоростью 5-10 м/с.

Температура на востоке страны и в Карпатах днем 3-8° тепла, на Закарпатье до 11°, на юге страны днем 7-12°.

В четверг, 4 декабря, в Киеве также будет облачно. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по Киевской области днем 3-8° тепла, в столице 4-6° тепла.

