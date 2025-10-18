$41.640.00
Українців попередили про можливі затримки в одному з пунктів пропуску на кордоні з Польщею: що треба знати

Київ • УНН

 • 1208 перегляди

На пункті пропуску "Устилуг-Зосин" на кордоні України та Польщі можливе ускладнення руху. З 20 жовтня по 30 листопада там проводитимуться дорожні роботи, що призведе до перекриття смуги "Червоний коридор" на в'їзді в Україну.

Українців попередили про можливі затримки в одному з пунктів пропуску на кордоні з Польщею: що треба знати

Українців попередили про можливе ускладнення руху у пункті пропуску "Устилуг-Зосин" на кордоні України та Польщі, повідомили у Держприкордонслужбі у суботу, пише УНН.

Можливе ускладнення руху через пункт пропуску "Устилуг – Зосин" 

- попередили прикордонники.

20 жовтня працівники Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області, як повідомляється, планують проведення дорожніх робіт у пункті пропуску "Устилуг".

"У зв’язку з цим на дві доби планується повне перекриття смуги руху "Червоний коридор" на в'їзді в Україну", - вказали прикордонники.

Проїзд транспортних засобів здійснюватиметься іншими смугами, тому можливе сповільнення руху та накопичення автомобілів з польської сторони. Роботи триватимуть до 30 листопада цього року

- зазначили у ДПСУ.

Мандрівників закликали врахувати цю інформацію під час планування закордонних поїздок.

Українців попередили про можливі затримки руху вантажівок на кордоні з Польщею: де і як довго13.10.25, 14:35 • 3069 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоНаші за кордоном
Державний кордон України
Державна прикордонна служба України
Україна
Польща