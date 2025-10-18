Українців попередили про можливі затримки в одному з пунктів пропуску на кордоні з Польщею: що треба знати
Київ • УНН
На пункті пропуску "Устилуг-Зосин" на кордоні України та Польщі можливе ускладнення руху. З 20 жовтня по 30 листопада там проводитимуться дорожні роботи, що призведе до перекриття смуги "Червоний коридор" на в'їзді в Україну.
Українців попередили про можливе ускладнення руху у пункті пропуску "Устилуг-Зосин" на кордоні України та Польщі, повідомили у Держприкордонслужбі у суботу, пише УНН.
Можливе ускладнення руху через пункт пропуску "Устилуг – Зосин"
20 жовтня працівники Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області, як повідомляється, планують проведення дорожніх робіт у пункті пропуску "Устилуг".
"У зв’язку з цим на дві доби планується повне перекриття смуги руху "Червоний коридор" на в'їзді в Україну", - вказали прикордонники.
Проїзд транспортних засобів здійснюватиметься іншими смугами, тому можливе сповільнення руху та накопичення автомобілів з польської сторони. Роботи триватимуть до 30 листопада цього року
Мандрівників закликали врахувати цю інформацію під час планування закордонних поїздок.
