Украинцев предупредили о возможных задержках в одном из пунктов пропуска на границе с Польшей: что нужно знать

Эксклюзив
08:50 • 6996 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 28126 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 53428 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 41406 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 44989 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 35387 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
17 октября, 17:56 • 24938 просмотра
Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
17 октября, 17:29 • 22339 просмотра
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
17 октября, 16:16 • 18277 просмотра
Трамп не исключил отправку Tomahawk Украине: CNN узнало детали разговора президента США с путиным
17 октября, 14:20 • 20316 просмотра
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Европейские лидеры выразили полную поддержку Зеленскому после его разговора с ТрампомVideo18 октября, 01:11 • 12549 просмотра
Трамп отказывается предоставить Украине ракеты Tomahawk из-за разногласий с Зеленским относительно будущего войны - CNN18 октября, 01:32 • 30155 просмотра
США и Китай готовятся к новому раунду торговых переговоров о снижении пошлин18 октября, 03:57 • 11996 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили06:19 • 11939 просмотра
ПВО, дальнобойное оружие, сотрудничество в энергетике: посол подвела итоги визита Зеленского в США07:59 • 5326 просмотра
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 78505 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 102623 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 128990 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 94448 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 119113 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили06:19 • 11997 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 30074 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 37659 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 66052 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 113330 просмотра
Украинцев предупредили о возможных задержках в одном из пунктов пропуска на границе с Польшей: что нужно знать

Киев • УНН

 • 1070 просмотра

На пункте пропуска "Устилуг-Зосин" на границе Украины и Польши возможно затруднение движения. С 20 октября по 30 ноября там будут проводиться дорожные работы, что приведет к перекрытию полосы "Красный коридор" на въезде в Украину.

Украинцев предупредили о возможных задержках в одном из пунктов пропуска на границе с Польшей: что нужно знать

Украинцев предупредили о возможном осложнении движения в пункте пропуска "Устилуг-Зосин" на границе Украины и Польши, сообщили в Госпогранслужбе в субботу, пишет УНН.

Возможное осложнение движения через пункт пропуска "Устилуг – Зосин" 

- предупредили пограничники.

20 октября работники Службы восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области, как сообщается, планируют проведение дорожных работ в пункте пропуска "Устилуг".

"В связи с этим на двое суток планируется полное перекрытие полосы движения "Красный коридор" на въезде в Украину", - указали пограничники.

Проезд транспортных средств будет осуществляться по другим полосам, поэтому возможно замедление движения и накопление автомобилей с польской стороны. Работы продлятся до 30 ноября этого года

- отметили в ГПСУ.

Путешественников призвали учесть эту информацию при планировании заграничных поездок.

Украинцев предупредили о возможных задержках движения грузовиков на границе с Польшей: где и как долго13.10.25, 14:35

Юлия Шрамко

ОбществоНаши за границей
Государственная граница Украины
Государственная пограничная служба Украины
Украина
Польша