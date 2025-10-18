Украинцев предупредили о возможных задержках в одном из пунктов пропуска на границе с Польшей: что нужно знать
Киев • УНН
На пункте пропуска "Устилуг-Зосин" на границе Украины и Польши возможно затруднение движения. С 20 октября по 30 ноября там будут проводиться дорожные работы, что приведет к перекрытию полосы "Красный коридор" на въезде в Украину.
Украинцев предупредили о возможном осложнении движения в пункте пропуска "Устилуг-Зосин" на границе Украины и Польши, сообщили в Госпогранслужбе в субботу, пишет УНН.
Возможное осложнение движения через пункт пропуска "Устилуг – Зосин"
20 октября работники Службы восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области, как сообщается, планируют проведение дорожных работ в пункте пропуска "Устилуг".
"В связи с этим на двое суток планируется полное перекрытие полосы движения "Красный коридор" на въезде в Украину", - указали пограничники.
Проезд транспортных средств будет осуществляться по другим полосам, поэтому возможно замедление движения и накопление автомобилей с польской стороны. Работы продлятся до 30 ноября этого года
Путешественников призвали учесть эту информацию при планировании заграничных поездок.
