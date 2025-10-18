Украинцев предупредили о возможных задержках в одном из пунктов пропуска на границе с Польшей: что нужно знать

Украинцев предупредили о возможном осложнении движения в пункте пропуска "Устилуг-Зосин" на границе Украины и Польши, сообщили в Госпогранслужбе в субботу, пишет УНН.

20 октября работники Службы восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области, как сообщается, планируют проведение дорожных работ в пункте пропуска "Устилуг".

"В связи с этим на двое суток планируется полное перекрытие полосы движения "Красный коридор" на въезде в Украину", - указали пограничники.

Проезд транспортных средств будет осуществляться по другим полосам, поэтому возможно замедление движения и накопление автомобилей с польской стороны. Работы продлятся до 30 ноября этого года