Украинцев предупредили о возможных задержках движения грузовиков на границе с Польшей: где и как долго

Замедление движения грузового транспорта возможно в пункте пропуска "Краковец-Корчова" на украинско-польской границе в направлении выезда из Украины, предупредили в Гостаможслужбе в понедельник, пишет УНН.

Детали

"По информации польской стороны, с 15.10.2025 по 15.12.2025 года, в связи с проведением профилактического обслуживания весовых комплексов, а также монтажом систем радиационного контроля, в пункте пропуска "Краковец-Корчова" ожидается замедление пропускных операций для грузовых транспортных средств в направлении выезда из Украины", - сообщили таможенники.

Водителей призвали учитывать эти обстоятельства и по возможности выбирать для пересечения границы альтернативные пункты пропуска.

Новая биометрическая система контроля для въезда в ЕС: Демченко назвал ПП, которые уже присоединились к ней