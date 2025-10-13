Украинцев предупредили о возможных задержках движения грузовиков на границе с Польшей: где и как долго
Киев • УНН
Польская сторона сообщила о возможном замедлении пропускных операций для грузовых транспортных средств в направлении выезда из Украины в пункте пропуска "Краковец-Корчова". Это связано с профилактическим обслуживанием весовых комплексов и монтажом систем радиационного контроля с 15.10.2025 по 15.12.2025 года.
Замедление движения грузового транспорта возможно в пункте пропуска "Краковец-Корчова" на украинско-польской границе в направлении выезда из Украины, предупредили в Гостаможслужбе в понедельник, пишет УНН.
Детали
"По информации польской стороны, с 15.10.2025 по 15.12.2025 года, в связи с проведением профилактического обслуживания весовых комплексов, а также монтажом систем радиационного контроля, в пункте пропуска "Краковец-Корчова" ожидается замедление пропускных операций для грузовых транспортных средств в направлении выезда из Украины", - сообщили таможенники.
Водителей призвали учитывать эти обстоятельства и по возможности выбирать для пересечения границы альтернативные пункты пропуска.
Новая биометрическая система контроля для въезда в ЕС: Демченко назвал ПП, которые уже присоединились к ней13.10.25, 11:04 • 2524 просмотра