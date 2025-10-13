Українців попередили про можливі затримки руху вантажівок на кордоні з Польщею: де і як довго

Сповільнення руху вантажного транспорту можливе у пункті пропуску "Краківець-Корчова" на українсько-польському кордоні у напрямку виїзду з України, попередили у Держмитслужбі у понеділок, пише УНН.

Деталі

"За інформацією польської сторони, з 15.10.2025 по 15.12.2025 року, у зв’язку з проведенням профілактичного обслуговування вагових комплексів, а також монтажем систем радіаційного контролю, у пункті пропуску "Краківець-Корчова" очікується сповільнення пропускних операцій для вантажних транспортних засобів у напрямку виїзду з України", - повідомили митники.

Водіїв закликали зважати на ці обставини та за можливості обирати для перетину кордону альтернативні пункти пропуску.

