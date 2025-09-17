Українця вирішили депортувати з Польщі за запуск дрона над урядовими будівлями у Варшаві - ЗМІ
Київ • УНН
Громадянина України звинуватили у порушенні польського закону про авіацію за запуск дрона над урядовими будівлями у Варшаві. Його депортують з Польщі із забороною в'їзду до країн Шенгенської зони на 5 років.
У Польщі правоохоронці звинуватили українця у порушенні польського закону про авіацію за запуск дрона над резиденцією президента країни та урядовими будівлями у Варшаві, ухвалено рішення про його депортацію, повідомило TVN24, пише УНН.
Деталі
Чоловік керував дроном у зоні обмеженого доступу згідно зі статтею 212 польського закону про авіацію. Він добровільно погодився на штраф та сплатив 4000 злотих.
Польська прокуратура подала запит до прикордонної служби країни про вислання 21-річного чоловіка з країни.
"Було ухвалено рішення про його депортацію. Українця буде доставлено до прикордонного пункту, де йому доведеться перетнути кордон. Крім того, рішення передбачає заборону на в'їзд до Польщі та інших країн Шенгенської зони протягом 5 років", - зазначає видання.
17-річна білоруска, яку також затримали за запуск дрона над резиденцією президента та урядовими будівлями у Варшаві, була лише свідком у цій справі. Її відпустили.
Як повідомляє RMF FM, Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) з учорашнього дня розслідувало, чи був політ дрона над палацом Бельведер шпигунським інцидентом. Серед іншого, воно перевірило вміст телефонів молодих іноземців, шукаючи будь-які сліди замовлення. Однак не було знайдено жодних доказів, які могли б вказувати на те, що вони діяли від імені іноземної розвідувальної служби.
Запуск дрона над урядовими будівлями у Варшаві: у діях українця і білоруски не вбачають виконання замовлення іноземних служб - ЗМІ17.09.25, 13:58 • 1624 перегляди