Українця вирішили депортувати з Польщі за запуск дрона над урядовими будівлями у Варшаві - ЗМІ

12:33 • 1634 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
09:20 • 18830 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
09:16 • 23879 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 29177 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 31369 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 90028 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 109098 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 52313 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 61499 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 100378 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Кораблі НАТО провели спецоперацію через підозріле судно рф біля берегів Швеції17 вересня, 03:37 • 48512 перегляди
Вибори у Верховну Раду можуть відбутися вже найближчим часом - нардеп17 вересня, 04:55 • 36996 перегляди
Понад 300 компаній в Україні отримали мільярдну виручку попри санкції РНБОPhoto17 вересня, 06:46 • 16374 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto08:16 • 36003 перегляди
Король Чарльз може вплинути на позицію Трампа щодо України - Politico 11:08 • 12345 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу12:21 • 4124 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto08:16 • 36248 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 90016 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 109089 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55 • 58553 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Туск
Марко Рубіо
Україна
Державний кордон України
Польща
Сполучені Штати Америки
Білорусь
УНН Lite
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 34314 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 39997 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 69547 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 67100 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 71440 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
Falcon 9
Dragon 2
Financial Times

Українця вирішили депортувати з Польщі за запуск дрона над урядовими будівлями у Варшаві - ЗМІ

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Громадянина України звинуватили у порушенні польського закону про авіацію за запуск дрона над урядовими будівлями у Варшаві. Його депортують з Польщі із забороною в'їзду до країн Шенгенської зони на 5 років.

Українця вирішили депортувати з Польщі за запуск дрона над урядовими будівлями у Варшаві - ЗМІ

У Польщі правоохоронці звинуватили українця у порушенні польського закону про авіацію за запуск дрона над резиденцією президента країни та урядовими будівлями у Варшаві, ухвалено рішення про його депортацію, повідомило TVN24, пише УНН.

Деталі

Чоловік керував дроном у зоні обмеженого доступу згідно зі статтею 212 польського закону про авіацію. Він добровільно погодився на штраф та сплатив 4000 злотих.

Польська прокуратура подала запит до прикордонної служби країни про вислання 21-річного чоловіка з країни.

"Було ухвалено рішення про його депортацію. Українця буде доставлено до прикордонного пункту, де йому доведеться перетнути кордон. Крім того, рішення передбачає заборону на в'їзд до Польщі та інших країн Шенгенської зони протягом 5 років", - зазначає видання.

17-річна білоруска, яку також затримали за запуск дрона над резиденцією президента та урядовими будівлями у Варшаві, була лише свідком у цій справі. Її відпустили.

Як повідомляє RMF FM, Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) з учорашнього дня розслідувало, чи був політ дрона над палацом Бельведер шпигунським інцидентом. Серед іншого, воно перевірило вміст телефонів молодих іноземців, шукаючи будь-які сліди замовлення. Однак не було знайдено жодних доказів, які могли б вказувати на те, що вони діяли від імені іноземної розвідувальної служби.

Запуск дрона над урядовими будівлями у Варшаві: у діях українця і білоруски не вбачають виконання замовлення іноземних служб - ЗМІ17.09.25, 13:58 • 1624 перегляди

Юлія Шрамко

Кримінал та НПНовини СвітуНаші за кордоном
Варшава
Польща