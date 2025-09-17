$41.180.06
Financial Times

Украинца решили депортировать из Польши за запуск дрона над правительственными зданиями в Варшаве - СМИ

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Гражданина Украины обвинили в нарушении польского закона об авиации за запуск дрона над правительственными зданиями в Варшаве. Его депортируют из Польши с запретом на въезд в страны Шенгенской зоны на 5 лет.

Украинца решили депортировать из Польши за запуск дрона над правительственными зданиями в Варшаве - СМИ

В Польше правоохранители обвинили украинца в нарушении польского закона об авиации за запуск дрона над резиденцией президента страны и правительственными зданиями в Варшаве, принято решение о его депортации, сообщило TVN24, пишет УНН.

Подробности

Мужчина управлял дроном в зоне ограниченного доступа согласно статье 212 польского закона об авиации. Он добровольно согласился на штраф и оплатил 4000 злотых.

Польская прокуратура подала запрос в пограничную службу страны о высылке 21-летнего мужчины из страны.

"Было принято решение о его депортации. Украинец будет доставлен на пограничный пункт, где ему придется пересечь границу. Кроме того, решение предусматривает запрет на въезд в Польшу и другие страны Шенгенской зоны в течение 5 лет", - отмечает издание.

17-летняя белоруска, которую также задержали за запуск дрона над резиденцией президента и правительственными зданиями в Варшаве, была лишь свидетелем по этому делу. Ее отпустили.

Как сообщает RMF FM, Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) со вчерашнего дня расследовало, был ли полет дрона над дворцом Бельведер шпионским инцидентом. Среди прочего, оно проверило содержимое телефонов молодых иностранцев, ища любые следы заказа. Однако не было найдено никаких доказательств, которые могли бы указывать на то, что они действовали от имени иностранной разведывательной службы.

Юлия Шрамко

