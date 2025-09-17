Запуск дрона над правительственными зданиями в Варшаве: в действиях украинца и белоруски не усматривают выполнения заказа иностранных служб - СМИ

Иностранцы, задержанные за запуск дрона над резиденцией президента Польши и правительственными зданиями в Варшаве, не действовали по заказу иностранных служб, как стало неофициально известно корреспонденту RMF FM. Таковы данные Агентства внутренней безопасности (ABW) по делу 17-летней белоруски и 21-летнего украинца, сообщает RMF24, пишет УНН.

Подробности

Белоруска и украинец, как сообщается, должны предстать перед прокуратурой сегодня.

По информации, полученной корреспондентом RMF FM, молодому человеку, пилотировавшему дрон в варшавском парке Лазенки, будет предъявлено обвинение в нарушении польского закона об авиации. Он летал в зоне ограниченного доступа. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Как стало известно корреспонденту, украинец, возможно, будет просить добровольно подчиниться наказанию.

А подросток, видимо, является лишь свидетелем по этому делу и будет допрошена как таковая, пишет издание.

Со вчерашнего дня Агентство внутренней безопасности Польши расследует, имело ли место шпионаж. В частности, оно проверило содержимое телефонов молодых иностранцев в поисках следов заказа. Однако никаких доказательств, указывающих на их работу на иностранную разведку, не было обнаружено, отмечает издание.

Дополнение

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил об инциденте с дроном в понедельник вечером. Он сообщил на платформе X, что Служба государственной охраны Польши нейтрализовала дрон, летавший над правительственными зданиями (улица Паркова) и дворцом Бельведер. Согласно предоставленной на тот момент информации, были задержаны два гражданина Беларуси.

В целях безопасности полеты дронов над правительственными зданиями и другими критически важными объектами инфраструктуры Польши запрещены. Такие объекты обозначены специальными знаками, информирующими о запрете полетов дронов. Каждый оператор дронов, имеющий лицензию, также может использовать специальное приложение, чтобы узнать, где разрешены полеты дронов, а где нет.

О каждом полете необходимо сообщать через программу DroneTower. На сайте Польского агентства аэронавигационного обслуживания представлена ​​карта DroneMap с обозначенными зонами, включая зоны, запрещенные для полетов.