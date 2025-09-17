$41.180.06
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 год
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Запуск дрона над правительственными зданиями в Варшаве: в действиях украинца и белоруски не усматривают выполнения заказа иностранных служб - СМИ

Киев • УНН

 • 858 просмотра

Агентство внутренней безопасности Польши установило, что задержанные 17-летняя белоруска и 21-летний украинец, запустившие дрон над правительственными зданиями в Варшаве, не действовали по заказу иностранных служб. Украинцу грозит до пяти лет лишения свободы за нарушение польского закона об авиации, тогда как белоруска является лишь свидетелем по делу, пишут СМИ.

Запуск дрона над правительственными зданиями в Варшаве: в действиях украинца и белоруски не усматривают выполнения заказа иностранных служб - СМИ

Иностранцы, задержанные за запуск дрона над резиденцией президента Польши и правительственными зданиями в Варшаве, не действовали по заказу иностранных служб, как стало неофициально известно корреспонденту RMF FM. Таковы данные Агентства внутренней безопасности (ABW) по делу 17-летней белоруски и 21-летнего украинца, сообщает RMF24, пишет УНН.

Подробности

Белоруска и украинец, как сообщается, должны предстать перед прокуратурой сегодня.

По информации, полученной корреспондентом RMF FM, молодому человеку, пилотировавшему дрон в варшавском парке Лазенки, будет предъявлено обвинение в нарушении польского закона об авиации. Он летал в зоне ограниченного доступа. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Как стало известно корреспонденту, украинец, возможно, будет просить добровольно подчиниться наказанию.

А подросток, видимо, является лишь свидетелем по этому делу и будет допрошена как таковая, пишет издание.

Со вчерашнего дня Агентство внутренней безопасности Польши расследует, имело ли место шпионаж. В частности, оно проверило содержимое телефонов молодых иностранцев в поисках следов заказа. Однако никаких доказательств, указывающих на их работу на иностранную разведку, не было обнаружено, отмечает издание.

Дополнение

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил об инциденте с дроном в понедельник вечером. Он сообщил на платформе X, что Служба государственной охраны Польши нейтрализовала дрон, летавший над правительственными зданиями (улица Паркова) и дворцом Бельведер. Согласно предоставленной на тот момент информации, были задержаны два гражданина Беларуси.

В целях безопасности полеты дронов над правительственными зданиями и другими критически важными объектами инфраструктуры Польши запрещены. Такие объекты обозначены специальными знаками, информирующими о запрете полетов дронов. Каждый оператор дронов, имеющий лицензию, также может использовать специальное приложение, чтобы узнать, где разрешены полеты дронов, а где нет.

О каждом полете необходимо сообщать через программу DroneTower. На сайте Польского агентства аэронавигационного обслуживания представлена ​​карта DroneMap с обозначенными зонами, включая зоны, запрещенные для полетов.

Юлия Шрамко

Криминал и ЧПНовости МираНаши за границей
Варшава
Дональд Туск
Польша