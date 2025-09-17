Запуск дрона над правительственными зданиями в Варшаве: в действиях украинца и белоруски не усматривают выполнения заказа иностранных служб - СМИ
Киев • УНН
Агентство внутренней безопасности Польши установило, что задержанные 17-летняя белоруска и 21-летний украинец, запустившие дрон над правительственными зданиями в Варшаве, не действовали по заказу иностранных служб. Украинцу грозит до пяти лет лишения свободы за нарушение польского закона об авиации, тогда как белоруска является лишь свидетелем по делу, пишут СМИ.
Иностранцы, задержанные за запуск дрона над резиденцией президента Польши и правительственными зданиями в Варшаве, не действовали по заказу иностранных служб, как стало неофициально известно корреспонденту RMF FM. Таковы данные Агентства внутренней безопасности (ABW) по делу 17-летней белоруски и 21-летнего украинца, сообщает RMF24, пишет УНН.
Подробности
Белоруска и украинец, как сообщается, должны предстать перед прокуратурой сегодня.
По информации, полученной корреспондентом RMF FM, молодому человеку, пилотировавшему дрон в варшавском парке Лазенки, будет предъявлено обвинение в нарушении польского закона об авиации. Он летал в зоне ограниченного доступа. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Как стало известно корреспонденту, украинец, возможно, будет просить добровольно подчиниться наказанию.
А подросток, видимо, является лишь свидетелем по этому делу и будет допрошена как таковая, пишет издание.
Со вчерашнего дня Агентство внутренней безопасности Польши расследует, имело ли место шпионаж. В частности, оно проверило содержимое телефонов молодых иностранцев в поисках следов заказа. Однако никаких доказательств, указывающих на их работу на иностранную разведку, не было обнаружено, отмечает издание.
Дополнение
Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил об инциденте с дроном в понедельник вечером. Он сообщил на платформе X, что Служба государственной охраны Польши нейтрализовала дрон, летавший над правительственными зданиями (улица Паркова) и дворцом Бельведер. Согласно предоставленной на тот момент информации, были задержаны два гражданина Беларуси.
В целях безопасности полеты дронов над правительственными зданиями и другими критически важными объектами инфраструктуры Польши запрещены. Такие объекты обозначены специальными знаками, информирующими о запрете полетов дронов. Каждый оператор дронов, имеющий лицензию, также может использовать специальное приложение, чтобы узнать, где разрешены полеты дронов, а где нет.
О каждом полете необходимо сообщать через программу DroneTower. На сайте Польского агентства аэронавигационного обслуживания представлена карта DroneMap с обозначенными зонами, включая зоны, запрещенные для полетов.