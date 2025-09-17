Запуск дрона над урядовими будівлями у Варшаві: у діях українця і білоруски не вбачають виконання замовлення іноземних служб - ЗМІ

Іноземці, затримані за запуск дрона над резиденцією президента Польщі та урядовими будівлями у Варшаві, не діяли на замовлення іноземних служб, як стало неофіційно відомо кореспондентові RMF FM. Такими є дані Агентства внутрішньої безпеки (ABW) у справі 17-річної білоруски та 21-річного українця, повідомляє RMF24, пише УНН.

Деталі

Білоруська та українець, як повідомляється, мають постати перед прокуратурою сьогодні.

За інформацією, отриманою кореспондентом RMF FM, молодому чоловікові, який пілотував дрон у варшавському парку Лазенки, буде висунуто обвинувачення у порушенні польського закону про авіацію. Він літав у зоні обмеженого доступу. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Як стало відомо кореспонденту, українець, можливо, проситиме добровільно підкоритися покаранню.

А підлітка, мабуть, є лише свідком у цій справі і буде допитана як така, пише видання.

Відучора Агентство внутрішньої безпеки Польщі розслідує, чи мало місце шпигунство. Зокрема, воно перевірило вміст телефонів молодих іноземців у пошуках слідів замовлення. Однак жодних доказів, що вказують на їхню роботу на іноземну розвідку, не було виявлено, зазначає видання.

Доповнення

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про інцидент із дроном у понеділок увечері. Він повідомив на платформі X, що Служба державної охорони Польщі нейтралізувала дрон, що літав над урядовими будівлями (вулиця Паркова) та палацом Бельведер. Згідно з наданою на той момент інформацією, було затримано двох громадян білорусі.

З метою безпеки польоти дронів над урядовими будинками та іншими критично важливими об'єктами інфраструктури Польщі заборонені. Такі об'єкти позначені спеціальними знаками, які інформують про заборону польоти дронів. Кожен оператор дронів, який має ліцензію, також може використовувати спеціальний додаток, щоб дізнатися, де дозволено польоти дронів, а де ні.

Про кожен політ необхідно повідомляти через програму DroneTower. На сайті Польської агенції аеронавігаційного обслуговування представлена ​​картка DroneMap з позначеними зонами, включаючи зони, заборонені для польотів.