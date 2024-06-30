Українці вибороли "золото" та "бронзу" на чемпіонаті Європи з веслування на каяках і каное
Київ • УНН
Українці Володимир Савчин і Тарас Кузик стали чемпіонами Європи в каное-двійці на 1000 метрів серед молоді на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное в Словаччині.
Українці здобули перші медалі на чемпіонаті Європи з веслування на каное і каяках серед юніорів і молоді у Словаччині. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
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Українці здобули перші медалі на чемпіонаті Європи з веслування на каное і каяках серед юніорів і молоді, що триває у Словаччині.
У фіналах успішно виступили екіпажі чоловічої каное-двійки на дистанції 1000 метрів.
Володимир Савчин і Тарас Кузик стали чемпіонами Європи у цій категорії серед молоді.
Юніорська двійка, у складі Максима Бовкуна і Захара Іванчука, фінішувала третьою, принісши Україні бронзову медаль.
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