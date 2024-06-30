Украинцы завоевали "золото" и "бронзу" на чемпионате Европы по гребле на каяках и каноэ
Киев • УНН
Украинцы Владимир Савчин и Тарас Кузык стали чемпионами Европы в каноэ-двойке на 1000 метров среди молодежи на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в Словакии.
Украинцы завоевали первые медали на чемпионате Европы по гребле на каноэ и каяках среди юниоров и молодежи в Словакии. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
Детали
Украинцы завоевали первые медали на чемпионате Европы по гребле на каноэ и каяках среди юниоров и молодежи, который проходит в Словакии.
В финалах успешно выступили экипажи мужской каноэ-двойки на дистанции 1000 метров.
Владимир Савчин и Тарас Кузык стали чемпионами Европы в этой категории среди молодежи.
Юниорская двойка, в составе Максима Бовкуна и Захара Иванчука, финишировала третьей, принеся Украине бронзовую медаль.
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