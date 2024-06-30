Украинцы завоевали "золото" и "бронзу" на чемпионате Европы по гребле на каяках и каноэ

Украинцы завоевали первые медали на чемпионате Европы по гребле на каноэ и каяках среди юниоров и молодежи в Словакии. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

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Украинцы завоевали первые медали на чемпионате Европы по гребле на каноэ и каяках среди юниоров и молодежи, который проходит в Словакии.

В финалах успешно выступили экипажи мужской каноэ-двойки на дистанции 1000 метров.

Владимир Савчин и Тарас Кузык стали чемпионами Европы в этой категории среди молодежи.

Юниорская двойка, в составе Максима Бовкуна и Захара Иванчука, финишировала третьей, принеся Украине бронзовую медаль.

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