Українці та бізнес позичили 1,23 трлн грн: кредити зростають швидше, ніж депозити

На початку серпня 2025 року обсяг кредитів, які банки видали громадянам та українському бізнесу сягнув позначки у 1,23 трлн грн. Ці показники вищі на 15% ніж у 2024 році та на 26% більші за аналогічні до повномасштабного вторгнення рф. Про це інформує Опендатабот, спираючись на дані НБУ, пише УНН.

Деталі

У дослідженні Опендатабот вказується, що найбільше позичають компанії (74% від загальної суми), однак кредити для громадян демонструють найбільш динамічне зростання – +22% за рік.

1,23 трлн грн кредитів видано фінансовими установами станом на початок серпня цього року. Це на 15% більше, ніж рік тому, й на 26% більше, ніж до початку повномасштабної - пише Опендатабот.

Попри, те, що кредитування відновилося в повному обсязі, загальна кількість депозитів залишається суттєво вищою і становить у сумі 2,79 трлн грн, а це у 2,3 раза більше, ніж сума позик.

Понад третина від всіх цих коштів зберігається в іноземній валюті, найчастіше в американських доларах та євро.

Кредитування в Україні поступово повертається до довоєнної динаміки. Водночас співвідношення кредитів і депозитів свідчить, що українці більше схильні накопичувати, ніж ризикувати. Це створює певний потенціал для банківського сектору, але й підкреслює обережність суспільства – йдеться у матеріалі Опендатабот.

Населення у 97% бере кредити у гривнях. Для бізнесу гривневий кредит у відсотках складає трохи менше – 72%.

Валютні позики українців становлять лише 3%, причому понад 90% із них класифікуються як проблемні. У бізнесу частка валютних депозитів складає 28%, а у громадян – 34%, це свідчить про те, що як у громадян, так і у бізнесу немає довгострокової довіри до державної валюти.

Темпи приросту депозитів сповільнилися: якщо на початку війни вони щороку зростали на 30%, то нині лише на 11%. Це вказує на поступове стабілізування фінансової поведінки громадян і компаній після "воєнного шоку".

