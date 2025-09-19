Українці та бізнес позичили 1,23 трлн грн: кредити зростають швидше, ніж депозити
Київ • УНН
На початку серпня 2025 року обсяг кредитів, виданих українцям та бізнесу, сягнув 1,23 трлн грн, що на 15% більше, ніж у 2024 році. Кредити зростають швидше за депозити, які становлять 2,79 трлн грн, але темпи приросту депозитів сповільнилися.
На початку серпня 2025 року обсяг кредитів, які банки видали громадянам та українському бізнесу сягнув позначки у 1,23 трлн грн. Ці показники вищі на 15% ніж у 2024 році та на 26% більші за аналогічні до повномасштабного вторгнення рф. Про це інформує Опендатабот, спираючись на дані НБУ, пише УНН.
Деталі
У дослідженні Опендатабот вказується, що найбільше позичають компанії (74% від загальної суми), однак кредити для громадян демонструють найбільш динамічне зростання – +22% за рік.
1,23 трлн грн кредитів видано фінансовими установами станом на початок серпня цього року. Це на 15% більше, ніж рік тому, й на 26% більше, ніж до початку повномасштабної
Попри, те, що кредитування відновилося в повному обсязі, загальна кількість депозитів залишається суттєво вищою і становить у сумі 2,79 трлн грн, а це у 2,3 раза більше, ніж сума позик.
Понад третина від всіх цих коштів зберігається в іноземній валюті, найчастіше в американських доларах та євро.
Кредитування в Україні поступово повертається до довоєнної динаміки. Водночас співвідношення кредитів і депозитів свідчить, що українці більше схильні накопичувати, ніж ризикувати. Це створює певний потенціал для банківського сектору, але й підкреслює обережність суспільства
Населення у 97% бере кредити у гривнях. Для бізнесу гривневий кредит у відсотках складає трохи менше – 72%.
Валютні позики українців становлять лише 3%, причому понад 90% із них класифікуються як проблемні. У бізнесу частка валютних депозитів складає 28%, а у громадян – 34%, це свідчить про те, що як у громадян, так і у бізнесу немає довгострокової довіри до державної валюти.
Темпи приросту депозитів сповільнилися: якщо на початку війни вони щороку зростали на 30%, то нині лише на 11%. Це вказує на поступове стабілізування фінансової поведінки громадян і компаній після "воєнного шоку".
