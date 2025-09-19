Українці та бізнес позичили 1,23 трлн грн: кредити зростають швидше, ніж депозити

$41.250.05
48.780.01
ukenru
08:43 • 13369 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
07:43 • 16367 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
06:26 • 26081 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 34823 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 58621 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 40988 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 49881 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 69937 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 29047 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 23720 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3м/с
66%
754мм
Популярнi новини
"Лицемірна істота": Яніна Соколова відреагувала на заяву Харчишина про розрив стосунків19 вересня, 00:25 • 31618 перегляди
ССО підтвердили ураження логістичного хабу морської піхоти рф на курщині: показали відеоVideo05:36 • 12192 перегляди
У Чернігові пролунав вибух на тлі повітряної тривоги07:04 • 11570 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: розпочато розслідуванняPhoto07:55 • 6824 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: поліція шукає свідківPhoto08:27 • 3362 перегляди
Публікації
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
06:26 • 26066 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 44556 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 69927 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto18 вересня, 08:58 • 49434 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 49470 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сергій Марченко
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Піт Гегсет
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Китай
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Які светри обов’язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан18 вересня, 18:24 • 16661 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 36074 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 34644 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 34380 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 32476 перегляди
Актуальне
YouTube
ChatGPT
Financial Times
The Washington Post
M1 Abrams

Українці та бізнес позичили 1,23 трлн грн: кредити зростають швидше, ніж депозити

Київ • УНН

 • 32 перегляди

На початку серпня 2025 року обсяг кредитів, виданих українцям та бізнесу, сягнув 1,23 трлн грн, що на 15% більше, ніж у 2024 році. Кредити зростають швидше за депозити, які становлять 2,79 трлн грн, але темпи приросту депозитів сповільнилися.

Українці та бізнес позичили 1,23 трлн грн: кредити зростають швидше, ніж депозити

На початку серпня 2025 року обсяг кредитів, які банки видали громадянам та українському бізнесу сягнув позначки у 1,23 трлн грн. Ці показники вищі на 15% ніж у 2024 році та на 26% більші за аналогічні до повномасштабного вторгнення рф. Про це інформує Опендатабот, спираючись на дані НБУ, пише УНН.

Деталі

У дослідженні Опендатабот вказується, що найбільше позичають компанії (74% від загальної суми), однак кредити для громадян демонструють найбільш динамічне зростання – +22% за рік.

1,23 трлн грн кредитів видано фінансовими установами станом на початок серпня цього року. Це на 15% більше, ніж рік тому, й на 26% більше, ніж до початку повномасштабної

- пише Опендатабот.

ЄС розглядає "репараційний кредит" для України з заморожених активів рф в обхід Угорщини - Reuters19.09.25, 01:18 • 10687 переглядiв

Попри, те, що кредитування відновилося в повному обсязі, загальна кількість депозитів залишається суттєво вищою і становить у сумі 2,79 трлн грн, а це у 2,3 раза більше, ніж сума позик.

Понад третина від всіх цих коштів зберігається в іноземній валюті, найчастіше в американських доларах та євро.

Кредитування в Україні поступово повертається до довоєнної динаміки. Водночас співвідношення кредитів і депозитів свідчить, що українці більше схильні накопичувати, ніж ризикувати. Це створює певний потенціал для банківського сектору, але й підкреслює обережність суспільства

– йдеться у матеріалі Опендатабот.

Населення у 97% бере кредити у гривнях. Для бізнесу гривневий кредит у відсотках складає трохи менше – 72%.

Валютні позики українців становлять лише 3%, причому понад 90% із них класифікуються як проблемні. У бізнесу частка валютних депозитів складає 28%, а у громадян – 34%, це свідчить про те, що як у громадян, так і у бізнесу немає довгострокової довіри до державної валюти.

Темпи приросту депозитів сповільнилися: якщо на початку війни вони щороку зростали на 30%, то нині лише на 11%. Це вказує на поступове стабілізування фінансової поведінки громадян і компаній після "воєнного шоку".

Глобальний борг перевищує 235% світового ВВП: приватні кредити скорочуються, а державні зростають – МВФ18.09.25, 17:14 • 2970 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаФінанси
Міжнародний валютний фонд
Національний банк України
Reuters
Європейський Союз
Угорщина
Україна