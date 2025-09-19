Украинцы и бизнес заняли 1,23 трлн грн: кредиты растут быстрее, чем депозиты

$41.250.05
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
07:43 • 16292 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
06:26 • 25977 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 34770 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 58575 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 40965 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 49857 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
18 сентября, 09:39 • 69897 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 29042 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 23718 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
"Лицемерное существо": Янина Соколова отреагировала на заявление Харчишина о разрыве отношений19 сентября, 00:25 • 31620 просмотра
ССО подтвердили поражение логистического хаба морской пехоты рф на курщине: показали видеоVideo05:36 • 12194 просмотра
В Чернигове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги07:04 • 11572 просмотра
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: начато расследованиеPhoto07:55 • 6824 просмотра
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: полиция ищет свидетелейPhoto08:27 • 3362 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
06:26 • 25959 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 44519 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:39 • 69887 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto18 сентября, 08:58 • 49402 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 07:58 • 49442 просмотра
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан18 сентября, 18:24 • 16635 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 36054 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 34628 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 34362 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 32454 просмотра
Украинцы и бизнес заняли 1,23 трлн грн: кредиты растут быстрее, чем депозиты

Киев • УНН

 • 20 просмотра

В начале августа 2025 года объем кредитов, выданных украинцам и бизнесу, достиг 1,23 трлн грн, что на 15% больше, чем в 2024 году. Кредиты растут быстрее депозитов, которые составляют 2,79 трлн грн, но темпы прироста депозитов замедлились.

Украинцы и бизнес заняли 1,23 трлн грн: кредиты растут быстрее, чем депозиты

В начале августа 2025 года объем кредитов, выданных банками гражданам и украинскому бизнесу, достиг отметки в 1,23 трлн грн. Эти показатели на 15% выше, чем в 2024 году, и на 26% больше, чем аналогичные до полномасштабного вторжения РФ. Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные НБУ, пишет УНН.

Подробности

В исследовании Опендатабот указывается, что больше всего заимствуют компании (74% от общей суммы), однако кредиты для граждан демонстрируют наиболее динамичный рост – +22% за год.

1,23 трлн грн кредитов выдано финансовыми учреждениями по состоянию на начало августа этого года. Это на 15% больше, чем год назад, и на 26% больше, чем до начала полномасштабной

- пишет Опендатабот.

ЕС рассматривает «репарационный кредит» для Украины из замороженных активов РФ в обход Венгрии — Reuters19.09.25, 01:18 • 10685 просмотров

Несмотря на то, что кредитование возобновилось в полном объеме, общее количество депозитов остается существенно выше и составляет в сумме 2,79 трлн грн, а это в 2,3 раза больше, чем сумма займов.

Более трети всех этих средств хранится в иностранной валюте, чаще всего в американских долларах и евро.

Кредитование в Украине постепенно возвращается к довоенной динамике. В то же время соотношение кредитов и депозитов свидетельствует, что украинцы больше склонны накапливать, чем рисковать. Это создает определенный потенциал для банковского сектора, но и подчеркивает осторожность общества

– говорится в материале Опендатабот.

Население в 97% берет кредиты в гривнах. Для бизнеса гривневый кредит в процентах составляет чуть меньше – 72%.

Валютные займы украинцев составляют лишь 3%, причем более 90% из них классифицируются как проблемные. У бизнеса доля валютных депозитов составляет 28%, а у граждан – 34%, это свидетельствует о том, что как у граждан, так и у бизнеса нет долгосрочного доверия к государственной валюте.

Темпы прироста депозитов замедлились: если в начале войны они ежегодно росли на 30%, то сейчас лишь на 11%. Это указывает на постепенную стабилизацию финансового поведения граждан и компаний после "военного шока".

Глобальный долг превышает 235% мирового ВВП: частные кредиты сокращаются, а государственные растут – МВФ18.09.25, 17:14 • 2970 просмотров

Степан Гафтко

