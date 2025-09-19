Украинцы и бизнес заняли 1,23 трлн грн: кредиты растут быстрее, чем депозиты

В начале августа 2025 года объем кредитов, выданных банками гражданам и украинскому бизнесу, достиг отметки в 1,23 трлн грн. Эти показатели на 15% выше, чем в 2024 году, и на 26% больше, чем аналогичные до полномасштабного вторжения РФ. Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные НБУ, пишет УНН.

Подробности

В исследовании Опендатабот указывается, что больше всего заимствуют компании (74% от общей суммы), однако кредиты для граждан демонстрируют наиболее динамичный рост – +22% за год.

1,23 трлн грн кредитов выдано финансовыми учреждениями по состоянию на начало августа этого года. Это на 15% больше, чем год назад, и на 26% больше, чем до начала полномасштабной - пишет Опендатабот.

Несмотря на то, что кредитование возобновилось в полном объеме, общее количество депозитов остается существенно выше и составляет в сумме 2,79 трлн грн, а это в 2,3 раза больше, чем сумма займов.

Более трети всех этих средств хранится в иностранной валюте, чаще всего в американских долларах и евро.

Кредитование в Украине постепенно возвращается к довоенной динамике. В то же время соотношение кредитов и депозитов свидетельствует, что украинцы больше склонны накапливать, чем рисковать. Это создает определенный потенциал для банковского сектора, но и подчеркивает осторожность общества – говорится в материале Опендатабот.

Население в 97% берет кредиты в гривнах. Для бизнеса гривневый кредит в процентах составляет чуть меньше – 72%.

Валютные займы украинцев составляют лишь 3%, причем более 90% из них классифицируются как проблемные. У бизнеса доля валютных депозитов составляет 28%, а у граждан – 34%, это свидетельствует о том, что как у граждан, так и у бизнеса нет долгосрочного доверия к государственной валюте.

Темпы прироста депозитов замедлились: если в начале войны они ежегодно росли на 30%, то сейчас лишь на 11%. Это указывает на постепенную стабилизацию финансового поведения граждан и компаний после "военного шока".

