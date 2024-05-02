Українці продовжують повертатися з-за кордону перед Великоднем: прикордонники назвали цифри

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Київ • УНН

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Пасажиро-транспортний потік на кордоні різко збільшився за останні п'ять днів у зв'язку з Великодніми святами, з явною перевагою громадян України, які в'їжджають в Україну, на частку яких припадає 80-85% від загального трафіку.

Протягом останніх п'яти днів пасажиропотік на кордоні має тенденцію до збільшення через Великодні свята. Починаючи з суботи пасажиропотік різко зріс. Про це під час брифінгу у четвер повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає кореспондент УНН.

За останній час, чітко прослідковується протягом останніх п'яти днів, що пасажиропотік має тенденцію до збільшення. Якщо минулого тижня, включаючи п'ятницю, він коливався десь у будні на рівні 80-85 тисяч осіб за добу в обох напрямках, і не було суттєвої переваги ні у виїзді з України, ні у в’їзді в Україну, то починаючи з суботи пасажиропотік різко зріс. У суботу він був на рівні 110 тис. громадян, які перетнули наш кордон, у неділю - 105 тис. У понеділок і вівторок він знизився до рівня 90 тис. осіб за добу, а протягом вчорашнього дня це було трішки більше ніж 95 тис. осіб за добу

- сказав Демченко.

Він зазначив, що за останні 5 днів чітко прослідковується перевага в’їзду в Україну, особливо громадян України.

"Наші співвітчизники - це 80-85% від загального пасажиропотоку, хто перетинає кордон. Можу зазначити, що на 75 тис. разів більше громадяни України перетинали кордон саме на в’їзд в Україну", - додав Демченко.

Він вказав, що це збільшення пасажиропотоку для в’їзду в Україну пов’язано з Великодніми святами.

Усі пункти пропуску на кордоні з Польщею розблоковані, в черзі біля "Ягодина" близько 200 вантажівок - Демченко02.05.24, 13:34 • 24744 перегляди

Павло Башинський

Павло Башинський

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