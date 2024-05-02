Украинцы продолжают возвращаться из-за границы перед Пасхой: пограничники назвали цифры

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
  •  18092 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
  •  53416 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
  •  103445 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
  •  124216 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  123997 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  118728 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  114894 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101793 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
1 мая 2024, 05:27  •  103969 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
30 апреля 2024, 11:59  •  125494 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

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Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  265582 просмотра

Украинцы продолжают возвращаться из-за границы перед Пасхой: пограничники назвали цифры

Пассажиро-транспортный поток на границе резко увеличился за последние пять дней в связи с Пасхальными праздниками, с явным преобладанием граждан Украины, въезжающих в Украину, на долю которых приходится 80-85% от общего трафика.

Общество •   •  8990 просмотра
Украинцы продолжают возвращаться из-за границы перед Пасхой: пограничники назвали цифры

Макрон о возможном развертывании войск в Украине: "Исключить это априори - это не выучить уроки последних двух лет"

Макрон заявил, что Франция не исключает развертывания сухопутных войск в Украине, если россия продолжит свою агрессию.

Война •   •  13327 просмотра
Макрон о возможном развертывании войск в Украине: "Исключить это априори - это не выучить уроки последних двух лет"

Больше всего попыток незаконного пересечения границы фиксируется возле Румынии и Молдовы - Демченко

Больше всего попыток незаконного пересечения границы фиксируется на границе с Румынией и Молдовой, при этом с начала военного положения более 30 нарушителей погибли во время попыток незаконного пересечения границы.

Общество •   •  11207 просмотра
Больше всего попыток незаконного пересечения границы фиксируется возле Румынии и Молдовы - Демченко

Оккупанты утром обстреляли три поселка Харьковской области: есть раненые

Российские войска утром обстреляли три села в Харьковской области, ранив двух мирных жителей.

Война •   •  13467 просмотра
Оккупанты утром обстреляли три поселка Харьковской области: есть раненые

Нардепу Клочко сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 11 млн гривен

Действующему народному депутату Украины сообщено о подозрении в незаконном обогащении на 11 млн грн путем приобретения активов стоимостью 25 млн грн, хотя его официальный доход составляет лишь 14 млн грн.

Криминал и ЧП •   •  11793 просмотра
Нардепу Клочко сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 11 млн гривен

Военный батальон из США оставят в Литве на неограниченный срок

Американский военный батальон останется в Литве на неопределенный срок, а не до конца 2025 года, как планировалось ранее.

Новости Мира •   •  10591 просмотра
Военный батальон из США оставят в Литве на неограниченный срок

Все пункты пропуска на границе с Польшей разблокированы, в очереди возле "Ягодина" около 200 грузовиков - Демченко

Сейчас все пункты пропуска на украинско-польской границе разблокированы для движения грузовиков, около 200 грузовиков ожидают в очереди на пункте пропуска "Ягодин", которые, учитывая его пропускную способность, будут оформлены в течение дня.

Общество •   •  11754 просмотра
Все пункты пропуска на границе с Польшей разблокированы, в очереди возле "Ягодина" около 200 грузовиков - Демченко

Срочные депозиты в украинских банках выросли почти на треть - НБУ

Срочные депозиты в украинских банках выросли почти на 30%, причем 97% из них - это долгосрочные депозиты более 3 месяцев, что обеспечивает ресурсы для развития кредитования.

Общество •   •  11101 просмотра
Срочные депозиты в украинских банках выросли почти на треть - НБУ

Вместо трех часов без света будет пять: на Харьковщине увеличили плановые почасовые почасовые отключения

В связи с аварийными ремонтными работами в энергосистеме Украины, плановые почасовые почасовые отключения электроэнергии в Харьковской области увеличены с трех до пяти часов.

Общество •   •  12044 просмотра
Вместо трех часов без света будет пять: на Харьковщине увеличили плановые почасовые почасовые отключения

НБУ: ситуация на валютном рынке контролируемая, хотя есть определенная неопределенность

Глава Национального банка Украины заявил, что ситуация на валютном рынке находится под контролем, а риски для безопасности снизились после того, как Конгресс США оказал финансовую поддержку.

Экономика •   •  9338 просмотра
НБУ: ситуация на валютном рынке контролируемая, хотя есть определенная неопределенность