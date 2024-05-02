Украинцы продолжают возвращаться из-за границы перед Пасхой: пограничники назвали цифры

В течение последних пяти дней пассажиропоток на границе имеет тенденцию к увеличению из-за Пасхальных праздников. Начиная с субботы пассажиропоток резко вырос. Об этом во время брифинга в четверг сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает корреспондент УНН.

За последнее время, четко прослеживается в течение последних пяти дней, что пассажиропоток имеет тенденцию к увеличению. Если на прошлой неделе, включая пятницу, он колебался где-то в будни на уровне 80-85 тысяч человек в сутки в обоих направлениях, и не было существенного преимущества ни в выезде из Украины, ни во въезде в Украину, то начиная с субботы пассажиропоток резко вырос. В субботу он был на уровне 110 тыс. граждан, которые пересекли нашу границу, в воскресенье - 105 тыс. В понедельник и вторник он снизился до уровня 90 тыс. человек в сутки, а в течение вчерашнего дня это было чуть больше 95 тыс. человек в сутки - сказал Демченко.

Он отметил, что за последние 5 дней четко прослеживается преимущество въезда в Украину, особенно граждан Украины.

"Наши соотечественники - это 80-85% от общего пассажиропотока, кто пересекает границу. Могу отметить, что на 75 тыс. раз больше граждане Украины пересекали границу именно на въезд в Украину", - добавил Демченко.

Он указал, что это увеличение пассажиропотока для въезда в Украину связано с Пасхальными праздниками.

Все пункты пропуска на границе с Польшей разблокированы, в очереди возле "Ягодина" около 200 грузовиков - Демченко