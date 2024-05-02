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Украинцы продолжают возвращаться из-за границы перед Пасхой: пограничники назвали цифры
Пассажиро-транспортный поток на границе резко увеличился за последние пять дней в связи с Пасхальными праздниками, с явным преобладанием граждан Украины, въезжающих в Украину, на долю которых приходится 80-85% от общего трафика.
Макрон о возможном развертывании войск в Украине: "Исключить это априори - это не выучить уроки последних двух лет"
Макрон заявил, что Франция не исключает развертывания сухопутных войск в Украине, если россия продолжит свою агрессию.
Больше всего попыток незаконного пересечения границы фиксируется возле Румынии и Молдовы - Демченко
Больше всего попыток незаконного пересечения границы фиксируется на границе с Румынией и Молдовой, при этом с начала военного положения более 30 нарушителей погибли во время попыток незаконного пересечения границы.
Оккупанты утром обстреляли три поселка Харьковской области: есть раненые
Российские войска утром обстреляли три села в Харьковской области, ранив двух мирных жителей.
Нардепу Клочко сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 11 млн гривен
Действующему народному депутату Украины сообщено о подозрении в незаконном обогащении на 11 млн грн путем приобретения активов стоимостью 25 млн грн, хотя его официальный доход составляет лишь 14 млн грн.
Военный батальон из США оставят в Литве на неограниченный срок
Американский военный батальон останется в Литве на неопределенный срок, а не до конца 2025 года, как планировалось ранее.
Все пункты пропуска на границе с Польшей разблокированы, в очереди возле "Ягодина" около 200 грузовиков - Демченко
Сейчас все пункты пропуска на украинско-польской границе разблокированы для движения грузовиков, около 200 грузовиков ожидают в очереди на пункте пропуска "Ягодин", которые, учитывая его пропускную способность, будут оформлены в течение дня.
Срочные депозиты в украинских банках выросли почти на треть - НБУ
Срочные депозиты в украинских банках выросли почти на 30%, причем 97% из них - это долгосрочные депозиты более 3 месяцев, что обеспечивает ресурсы для развития кредитования.
Вместо трех часов без света будет пять: на Харьковщине увеличили плановые почасовые почасовые отключения
В связи с аварийными ремонтными работами в энергосистеме Украины, плановые почасовые почасовые отключения электроэнергии в Харьковской области увеличены с трех до пяти часов.
НБУ: ситуация на валютном рынке контролируемая, хотя есть определенная неопределенность
Глава Национального банка Украины заявил, что ситуация на валютном рынке находится под контролем, а риски для безопасности снизились после того, как Конгресс США оказал финансовую поддержку.