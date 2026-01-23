Українським морським коридором перевезено 100 мільйонів тонн зерна - Кулеба

Фото: t.me/OleksiiKuleba

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що Українським морським коридором перевезено вже 100 мільйонів тонн зерна. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Кулеби.

Деталі

Як зазначив міністр, четвертий рік поспіль росія системно атакує порти, логістику та енергетику, намагаючись зірвати український експорт і свідомо підірвати глобальну продовольчу безпеку.

Обстріли, дрони, ракети - це реальність, у якій щодня працює наша логістика. Попри це, Український морський коридор стабільно функціонує й залишається ключовим маршрутом експорту - йдеться в дописі.

Кулеба додав, що моменту запуску у вересні 2023 року ним перевезено 168.9 млн тонн вантажів, з яких 100 млн тонн - зерно. У 2025 році морським коридором уже перевезено 73.2 млн тонн вантажів, з них 38.1 млн тонн - зерно.

Це важливий показник не лише для України, а й для десятків країн, що залежать від української агропродукції. За цими цифрами - щоденна робота людей: портовиків, моряків, логістів, диспетчерів, інженерів, ремонтних бригад. Вони працюють у складних і небезпечних умовах, але забезпечують рух суден, обробку вантажів і виконання експортних контрактів - заявив міністр.

За словами Кулеби, саме завдяки цій роботі Україна залишається частиною світової продовольчої системи й виконує свої зобовʼязання перед міжнародними партнерами.

Нагадаємо

За даними Служби зовнішньої розвідки України, росіяни в 2025 році вивезли понад 2 млн тонн зернових культур з окупованих територій.