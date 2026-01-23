Українським морським коридором перевезено 100 мільйонів тонн зерна - Кулеба

$43.170.01
Ексклюзив
11:40 • 1156 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
11:04 • 3540 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
08:25 • 15640 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
08:04 • 47451 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
07:54 • 29023 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
06:55 • 29430 перегляди
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
06:33 • 27948 перегляди
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
23 січня, 01:52 • 27084 перегляди
Про що домовилися у москві американська делегація та путін
22 січня, 19:51 • 51494 перегляди
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05 • 61808 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Нічна атака БПЛА на росію: у пензі палає нафтобаза, у воронезькій області пошкоджено житлоVideo23 січня, 04:26 • 24479 перегляди
Трамп пропонує НАТО захистити південний кордон США замість європейських рубежів23 січня, 04:36 • 25606 перегляди
Тайвань пропонує Україні прямий діалог для перекриття каналів постачання чипів до рф23 січня, 05:00 • 59509 перегляди
США офіційно вийшли з ВООЗ, "забувши" оплатити борг у 260 мільйонів доларів23 січня, 05:24 • 37267 перегляди
Кличко закликав киян запастися продуктами та за можливості виїхати з міста09:20 • 22859 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
08:04 • 47427 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 50812 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 54114 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 64876 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 55901 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Сергій Кислиця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Об'єднані Арабські Емірати
Європа
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto11:14 • 830 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 26247 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 42230 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 37444 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 66942 перегляди
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

Українським морським коридором перевезено 100 мільйонів тонн зерна - Кулеба

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Віцепрем'єр-міністр Олексій Кулеба повідомив, що Українським морським коридором перевезено 100 мільйонів тонн зерна. Загалом з вересня 2023 року цим шляхом переміщено 168.9 мільйона тонн вантажів.

Українським морським коридором перевезено 100 мільйонів тонн зерна - Кулеба
Фото: t.me/OleksiiKuleba

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що Українським морським коридором перевезено вже 100 мільйонів тонн зерна. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Кулеби.

Деталі

Як зазначив міністр, четвертий рік поспіль росія системно атакує порти, логістику та енергетику, намагаючись зірвати український експорт і свідомо підірвати глобальну продовольчу безпеку.

Обстріли, дрони, ракети - це реальність, у якій щодня працює наша логістика. Попри це, Український морський коридор стабільно функціонує й залишається ключовим маршрутом експорту

- йдеться в дописі.

Кулеба додав, що моменту запуску у вересні 2023 року ним перевезено 168.9 млн тонн вантажів, з яких 100 млн тонн - зерно. У 2025 році морським коридором уже перевезено 73.2 млн тонн вантажів, з них 38.1 млн тонн - зерно.

Це важливий показник не лише для України, а й для десятків країн, що залежать від української агропродукції. За цими цифрами - щоденна робота людей: портовиків, моряків, логістів, диспетчерів, інженерів, ремонтних бригад. Вони працюють у складних і небезпечних умовах, але забезпечують рух суден, обробку вантажів і виконання експортних контрактів

- заявив міністр.

За словами Кулеби, саме завдяки цій роботі Україна залишається частиною світової продовольчої системи й виконує свої зобовʼязання перед міжнародними партнерами.

Нагадаємо

За даними Служби зовнішньої розвідки України, росіяни в 2025 році вивезли понад 2 млн тонн зернових культур з окупованих територій.

Євген Устименко

СуспільствоЕкономікаАгроновини
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Соціальна мережа
Війна в Україні
Електроенергія
Служба зовнішньої розвідки України
Україна