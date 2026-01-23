По украинскому морскому коридору перевезено 100 миллионов тонн зерна - Кулеба

Фото: t.me/OleksiiKuleba

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что по Украинскому морскому коридору перевезено уже 100 миллионов тонн зерна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Кулебы.

Детали

Как отметил министр, четвертый год подряд россия системно атакует порты, логистику и энергетику, пытаясь сорвать украинский экспорт и сознательно подорвать глобальную продовольственную безопасность.

Обстрелы, дроны, ракеты – это реальность, в которой ежедневно работает наша логистика. Несмотря на это, Украинский морской коридор стабильно функционирует и остается ключевым маршрутом экспорта - говорится в сообщении.

Кулеба добавил, что с момента запуска в сентябре 2023 года по нему перевезено 168.9 млн тонн грузов, из которых 100 млн тонн – зерно. В 2025 году морским коридором уже перевезено 73.2 млн тонн грузов, из них 38.1 млн тонн – зерно.

Это важный показатель не только для Украины, но и для десятков стран, зависящих от украинской агропродукции. За этими цифрами – ежедневная работа людей: портовиков, моряков, логистов, диспетчеров, инженеров, ремонтных бригад. Они работают в сложных и опасных условиях, но обеспечивают движение судов, обработку грузов и выполнение экспортных контрактов - заявил министр.

По словам Кулебы, именно благодаря этой работе Украина остается частью мировой продовольственной системы и выполняет свои обязательства перед международными партнерами.

Напомним

По данным Службы внешней разведки Украины, россияне в 2025 году вывезли более 2 млн тонн зерновых культур с оккупированных территорий.