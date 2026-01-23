По украинскому морскому коридору перевезено 100 миллионов тонн зерна - Кулеба

$43.170.01
Эксклюзив
11:40 • 1388 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
11:04 • 3960 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
08:25 • 15913 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
08:04 • 47826 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
07:54 • 29168 просмотра
Делегации Украины, США и России отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
06:55 • 29528 просмотра
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
06:33 • 28032 просмотра
Трамп о возможном саммите США-Украина-рф: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"
23 января, 01:52 • 27129 просмотра
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 51610 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 61969 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
Популярные новости
Ночная атака БПЛА на россию: в Пензе горит нефтебаза, в Воронежской области повреждено жильеVideo23 января, 04:26 • 24589 просмотра
Трамп предлагает НАТО защитить южную границу США вместо европейских рубежей23 января, 04:36 • 25728 просмотра
Тайвань предлагает Украине прямой диалог для перекрытия каналов поставки чипов в РФ23 января, 05:00 • 60136 просмотра
США официально вышли из ВОЗ, "забыв" оплатить долг в 260 миллионов долларов23 января, 05:24 • 37404 просмотра
Кличко призвал киевлян запастись продуктами и по возможности выехать из города09:20 • 23046 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
08:04 • 47826 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 51002 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 54277 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 65029 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 56050 просмотра
«Намечтала»: Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение — кто составит ей компаниюPhoto11:14 • 912 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 26323 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 42300 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 37505 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 67166 просмотра
По украинскому морскому коридору перевезено 100 миллионов тонн зерна - Кулеба

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 224 просмотра

Вице-премьер-министр Алексей Кулеба сообщил, что по украинскому морскому коридору перевезено 100 миллионов тонн зерна. Всего с сентября 2023 года этим путем перемещено 168,9 миллиона тонн грузов.

По украинскому морскому коридору перевезено 100 миллионов тонн зерна - Кулеба
Фото: t.me/OleksiiKuleba

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что по Украинскому морскому коридору перевезено уже 100 миллионов тонн зерна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Кулебы.

Детали

Как отметил министр, четвертый год подряд россия системно атакует порты, логистику и энергетику, пытаясь сорвать украинский экспорт и сознательно подорвать глобальную продовольственную безопасность.

Обстрелы, дроны, ракеты – это реальность, в которой ежедневно работает наша логистика. Несмотря на это, Украинский морской коридор стабильно функционирует и остается ключевым маршрутом экспорта

- говорится в сообщении.

Кулеба добавил, что с момента запуска в сентябре 2023 года по нему перевезено 168.9 млн тонн грузов, из которых 100 млн тонн – зерно. В 2025 году морским коридором уже перевезено 73.2 млн тонн грузов, из них 38.1 млн тонн – зерно.

Это важный показатель не только для Украины, но и для десятков стран, зависящих от украинской агропродукции. За этими цифрами – ежедневная работа людей: портовиков, моряков, логистов, диспетчеров, инженеров, ремонтных бригад. Они работают в сложных и опасных условиях, но обеспечивают движение судов, обработку грузов и выполнение экспортных контрактов

- заявил министр.

По словам Кулебы, именно благодаря этой работе Украина остается частью мировой продовольственной системы и выполняет свои обязательства перед международными партнерами.

Напомним

По данным Службы внешней разведки Украины, россияне в 2025 году вывезли более 2 млн тонн зерновых культур с оккупированных территорий.

Евгений Устименко

