Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністю

Ексклюзив
13:48 • 422 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
13:15 • 3330 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
12:25 • 10504 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
12:10 • 14642 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10:41 • 39081 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
08:44 • 58756 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
08:33 • 49939 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 31064 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 35435 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
10 вересня, 06:30 • 23909 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
На Житомирщині після масованої атаки рф є загиблий та поранений10 вересня, 05:17
У Польщі знайшли перший зі збитих російських БПЛА, що порушили повітряний простір країни10 вересня, 06:04
Трампа запитали про російські дрони над Польщею: він відповів одним словом10 вересня, 07:17
"Нам просто вимкнули рубільник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку09:29
На Вінниччині затримано 23-річного вчителя, який ймовірно причетний до вбивства двох своїх учнів10:25
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляєн
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністю

Київ • УНН

 • 428 перегляди

росія цілеспрямовано руйнує промислову інфраструктуру України. Проте, український бізнес демонструє стійкість та здатність до відновлення, як приклад компанія "Каскад Медікал Регіони", яка відновила роботу після знищення складу.

Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністю

Прямими ударами по об'єктах промислової інфраструктури росія намагається підірвати економічну спроможність України. Йдеться не лише про енергетику, а й про підприємства, склади, виробничі приміщення, які забезпечують країну товарами та робочими місцями. Як український бізнес адаптується та долає наслідки прямих "прильоти", дізнавався УНН.

Атаки ракет та дронів по промислових об’єктах і енергетиці стали похмурою буденністю для українців. Ворог вже майже чотири роки системно намагається зруйнувати економічний фундамент України: залишивши її без світла, зупинивши виробництво, позбавивши людей роботи й доступу до критично необхідних товарів. 

Те, що росія здійснює цілеспрямовані удари по об'єктах енергетики України, промислових об'єктах, виробничих приміщеннях та складах – це намагання якось підірвати внутрішню економічну ситуацію в Україні 

– пояснює економіст Андрій Новак.

Ба більше, за словами економіста, безпекова нестабільність та фінансові втрати, спричинені "прильотами", змушують українських підприємців змінювати підходи до управління.

Ця ситуація змушує власників українських компаній переглядати саму стратегію безпеки своїх підприємств, роботи своїх підприємств, функціонування в умовах війни, в тому числі, враховуючи мобілізаційні процеси. Українському бізнесу доводиться враховувати і обставини безпосередніх обстрілів, і обставини з трудовим ресурсом, який зараз у чоловічій частині зменшується 

– додав експерт.

Втім, попри втрату інфраструктури та мільйонні збитки, український бізнес демонструє стійкість і здатність до відновлення навіть після найболючіших ударів. Прикладом є компанія-імпортер бренду "Heel" ТОВ "Каскад Медікал Регіони".

У травні російський "шахед" влучив у склад імпортера. Приміщення було зруйноване повністю: знищено всі запаси лікарських засобів, складську техніку, документацію, а також спеціалізовані автомобілі, обладнані для перевезення медикаментів.

Знищення такого логістичного хабу - це не лише про наслідки тут і зараз, а про триваліші і масштабніші втрати, які впливають не лише на саме підприємство, а й на ринок, на якому він працює. З цим стикнувся й імпортер: на ринку виник дефіцит товарів, які він справно постачав багато років. А серед споживачів виникла паніка, аж до розмов про повний вихід бренду "Heel" з України, однак імпортер заперечив ці чутки. Запевнивши, компанія відновлюється, а бренд "Heel" залишається в Україні.

Heel в Україні вже понад 30 років. Україна – це наш дім, ми працюємо на українському ринку і вважаємо своїм обов’язком бути поруч із країною в найважчий час. Так, ризики величезні. Але водночас ми бачимо колосальну підтримку пацієнтів, лікарів і партнерів. Для нас це не просто бізнес – це відповідальність перед українцями. Ми переконані: як би ворог не намагався зруйнувати нашу роботу, він не зможе зламати нашу рішучість 

– заявив заступник директора ТОВ “Каскад Медікал Регіони” Олександр Люмах.

Очікується, що вже восени популярні лікарські засоби бренду "Heel" у повному обсязі повернуться на полиці аптек. 

Тож, попри удари по промисловій інфраструктурі, український бізнес доводить: його неможливо зламати. Він втрачає склади, обладнання, потужності, але відбудовується знову і знову, працюючи заради людей. 

Лілія Подоляк

