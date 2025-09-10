Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністю

Прямими ударами по об'єктах промислової інфраструктури росія намагається підірвати економічну спроможність України. Йдеться не лише про енергетику, а й про підприємства, склади, виробничі приміщення, які забезпечують країну товарами та робочими місцями. Як український бізнес адаптується та долає наслідки прямих "прильоти", дізнавався УНН.

Атаки ракет та дронів по промислових об’єктах і енергетиці стали похмурою буденністю для українців. Ворог вже майже чотири роки системно намагається зруйнувати економічний фундамент України: залишивши її без світла, зупинивши виробництво, позбавивши людей роботи й доступу до критично необхідних товарів.

Те, що росія здійснює цілеспрямовані удари по об'єктах енергетики України, промислових об'єктах, виробничих приміщеннях та складах – це намагання якось підірвати внутрішню економічну ситуацію в Україні – пояснює економіст Андрій Новак.

Ба більше, за словами економіста, безпекова нестабільність та фінансові втрати, спричинені "прильотами", змушують українських підприємців змінювати підходи до управління.

Ця ситуація змушує власників українських компаній переглядати саму стратегію безпеки своїх підприємств, роботи своїх підприємств, функціонування в умовах війни, в тому числі, враховуючи мобілізаційні процеси. Українському бізнесу доводиться враховувати і обставини безпосередніх обстрілів, і обставини з трудовим ресурсом, який зараз у чоловічій частині зменшується – додав експерт.

Втім, попри втрату інфраструктури та мільйонні збитки, український бізнес демонструє стійкість і здатність до відновлення навіть після найболючіших ударів. Прикладом є компанія-імпортер бренду "Heel" ТОВ "Каскад Медікал Регіони".

У травні російський "шахед" влучив у склад імпортера. Приміщення було зруйноване повністю: знищено всі запаси лікарських засобів, складську техніку, документацію, а також спеціалізовані автомобілі, обладнані для перевезення медикаментів.

Знищення такого логістичного хабу - це не лише про наслідки тут і зараз, а про триваліші і масштабніші втрати, які впливають не лише на саме підприємство, а й на ринок, на якому він працює. З цим стикнувся й імпортер: на ринку виник дефіцит товарів, які він справно постачав багато років. А серед споживачів виникла паніка, аж до розмов про повний вихід бренду "Heel" з України, однак імпортер заперечив ці чутки. Запевнивши, компанія відновлюється, а бренд "Heel" залишається в Україні.

Heel в Україні вже понад 30 років. Україна – це наш дім, ми працюємо на українському ринку і вважаємо своїм обов’язком бути поруч із країною в найважчий час. Так, ризики величезні. Але водночас ми бачимо колосальну підтримку пацієнтів, лікарів і партнерів. Для нас це не просто бізнес – це відповідальність перед українцями. Ми переконані: як би ворог не намагався зруйнувати нашу роботу, він не зможе зламати нашу рішучість – заявив заступник директора ТОВ “Каскад Медікал Регіони” Олександр Люмах.

Очікується, що вже восени популярні лікарські засоби бренду "Heel" у повному обсязі повернуться на полиці аптек.

Тож, попри удари по промисловій інфраструктурі, український бізнес доводить: його неможливо зламати. Він втрачає склади, обладнання, потужності, але відбудовується знову і знову, працюючи заради людей.