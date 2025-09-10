$41.120.13
Эксклюзив
13:48 • 1134 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
13:15 • 4160 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
12:25 • 11011 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
12:10 • 15126 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10:41 • 39927 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
08:44 • 59734 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
08:33 • 50550 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 31270 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 35624 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
10 сентября, 06:30 • 24000 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностью

Киев • УНН

 • 1150 просмотра

россия целенаправленно разрушает промышленную инфраструктуру Украины. Однако украинский бизнес демонстрирует устойчивость и способность к восстановлению, как пример компания "Каскад Медикал Регионы", которая возобновила работу после уничтожения склада.

Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностью

Прямыми ударами по объектам промышленной инфраструктуры россия пытается подорвать экономическую состоятельность Украины. Речь идет не только об энергетике, но и о предприятиях, складах, производственных помещениях, которые обеспечивают страну товарами и рабочими местами. Как украинский бизнес адаптируется и преодолевает последствия прямых "прилетов", узнавал УНН.

Атаки ракет и дронов по промышленным объектам и энергетике стали мрачной обыденностью для украинцев. Враг уже почти четыре года системно пытается разрушить экономический фундамент Украины: оставив ее без света, остановив производство, лишив людей работы и доступа к критически необходимым товарам. 

То, что россия осуществляет целенаправленные удары по объектам энергетики Украины, промышленным объектам, производственным помещениям и складам – это попытка как-то подорвать внутреннюю экономическую ситуацию в Украине 

– объясняет экономист Андрей Новак.

Более того, по словам экономиста, нестабильность безопасности и финансовые потери, вызванные "прилетами", заставляют украинских предпринимателей менять подходы к управлению.

Эта ситуация заставляет владельцев украинских компаний пересматривать саму стратегию безопасности своих предприятий, работы своих предприятий, функционирования в условиях войны, в том числе, учитывая мобилизационные процессы. Украинскому бизнесу приходится учитывать и обстоятельства непосредственных обстрелов, и обстоятельства с трудовым ресурсом, который сейчас в мужской части уменьшается 

– добавил эксперт.

Впрочем, несмотря на потерю инфраструктуры и миллионные убытки, украинский бизнес демонстрирует устойчивость и способность к восстановлению даже после самых болезненных ударов. Примером является компания-импортер бренда "Heel" ООО "Каскад Медикал Регионы".

В мае российский "шахед" попал в склад импортера. Помещение было разрушено полностью: уничтожены все запасы лекарственных средств, складская техника, документация, а также специализированные автомобили, оборудованные для перевозки медикаментов.

Уничтожение такого логистического хаба - это не только о последствиях здесь и сейчас, а о более длительных и масштабных потерях, которые влияют не только на само предприятие, но и на рынок, на котором оно работает. С этим столкнулся и импортер: на рынке возник дефицит товаров, которые он исправно поставлял много лет. А среди потребителей возникла паника, вплоть до разговоров о полном выходе бренда "Heel" из Украины, однако импортер опроверг эти слухи. Заверив, компания восстанавливается, а бренд "Heel" остается в Украине.

Heel в Украине уже более 30 лет. Украина – это наш дом, мы работаем на украинском рынке и считаем своим долгом быть рядом со страной в самое трудное время. Да, риски огромны. Но в то же время мы видим колоссальную поддержку пациентов, врачей и партнеров. Для нас это не просто бизнес – это ответственность перед украинцами. Мы убеждены: как бы враг ни пытался разрушить нашу работу, он не сможет сломить нашу решимость 

– заявил заместитель директора ООО “Каскад Медикал Регионы” Александр Люмах.

Ожидается, что уже осенью популярные лекарственные средства бренда "Heel" в полном объеме вернутся на полки аптек. 

Итак, несмотря на удары по промышленной инфраструктуре, украинский бизнес доказывает: его невозможно сломить. Он теряет склады, оборудование, мощности, но отстраивается снова и снова, работая ради людей. 

Лилия Подоляк

