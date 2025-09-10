Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностью

Прямыми ударами по объектам промышленной инфраструктуры россия пытается подорвать экономическую состоятельность Украины. Речь идет не только об энергетике, но и о предприятиях, складах, производственных помещениях, которые обеспечивают страну товарами и рабочими местами. Как украинский бизнес адаптируется и преодолевает последствия прямых "прилетов", узнавал УНН.

Атаки ракет и дронов по промышленным объектам и энергетике стали мрачной обыденностью для украинцев. Враг уже почти четыре года системно пытается разрушить экономический фундамент Украины: оставив ее без света, остановив производство, лишив людей работы и доступа к критически необходимым товарам.

То, что россия осуществляет целенаправленные удары по объектам энергетики Украины, промышленным объектам, производственным помещениям и складам – это попытка как-то подорвать внутреннюю экономическую ситуацию в Украине – объясняет экономист Андрей Новак.

Более того, по словам экономиста, нестабильность безопасности и финансовые потери, вызванные "прилетами", заставляют украинских предпринимателей менять подходы к управлению.

Эта ситуация заставляет владельцев украинских компаний пересматривать саму стратегию безопасности своих предприятий, работы своих предприятий, функционирования в условиях войны, в том числе, учитывая мобилизационные процессы. Украинскому бизнесу приходится учитывать и обстоятельства непосредственных обстрелов, и обстоятельства с трудовым ресурсом, который сейчас в мужской части уменьшается – добавил эксперт.

Впрочем, несмотря на потерю инфраструктуры и миллионные убытки, украинский бизнес демонстрирует устойчивость и способность к восстановлению даже после самых болезненных ударов. Примером является компания-импортер бренда "Heel" ООО "Каскад Медикал Регионы".

В мае российский "шахед" попал в склад импортера. Помещение было разрушено полностью: уничтожены все запасы лекарственных средств, складская техника, документация, а также специализированные автомобили, оборудованные для перевозки медикаментов.

Уничтожение такого логистического хаба - это не только о последствиях здесь и сейчас, а о более длительных и масштабных потерях, которые влияют не только на само предприятие, но и на рынок, на котором оно работает. С этим столкнулся и импортер: на рынке возник дефицит товаров, которые он исправно поставлял много лет. А среди потребителей возникла паника, вплоть до разговоров о полном выходе бренда "Heel" из Украины, однако импортер опроверг эти слухи. Заверив, компания восстанавливается, а бренд "Heel" остается в Украине.

Heel в Украине уже более 30 лет. Украина – это наш дом, мы работаем на украинском рынке и считаем своим долгом быть рядом со страной в самое трудное время. Да, риски огромны. Но в то же время мы видим колоссальную поддержку пациентов, врачей и партнеров. Для нас это не просто бизнес – это ответственность перед украинцами. Мы убеждены: как бы враг ни пытался разрушить нашу работу, он не сможет сломить нашу решимость – заявил заместитель директора ООО “Каскад Медикал Регионы” Александр Люмах.

Ожидается, что уже осенью популярные лекарственные средства бренда "Heel" в полном объеме вернутся на полки аптек.

Итак, несмотря на удары по промышленной инфраструктуре, украинский бизнес доказывает: его невозможно сломить. Он теряет склады, оборудование, мощности, но отстраивается снова и снова, работая ради людей.