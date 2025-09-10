Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностью
Киев • УНН
россия целенаправленно разрушает промышленную инфраструктуру Украины. Однако украинский бизнес демонстрирует устойчивость и способность к восстановлению, как пример компания "Каскад Медикал Регионы", которая возобновила работу после уничтожения склада.
Прямыми ударами по объектам промышленной инфраструктуры россия пытается подорвать экономическую состоятельность Украины. Речь идет не только об энергетике, но и о предприятиях, складах, производственных помещениях, которые обеспечивают страну товарами и рабочими местами. Как украинский бизнес адаптируется и преодолевает последствия прямых "прилетов", узнавал УНН.
Атаки ракет и дронов по промышленным объектам и энергетике стали мрачной обыденностью для украинцев. Враг уже почти четыре года системно пытается разрушить экономический фундамент Украины: оставив ее без света, остановив производство, лишив людей работы и доступа к критически необходимым товарам.
То, что россия осуществляет целенаправленные удары по объектам энергетики Украины, промышленным объектам, производственным помещениям и складам – это попытка как-то подорвать внутреннюю экономическую ситуацию в Украине
Более того, по словам экономиста, нестабильность безопасности и финансовые потери, вызванные "прилетами", заставляют украинских предпринимателей менять подходы к управлению.
Эта ситуация заставляет владельцев украинских компаний пересматривать саму стратегию безопасности своих предприятий, работы своих предприятий, функционирования в условиях войны, в том числе, учитывая мобилизационные процессы. Украинскому бизнесу приходится учитывать и обстоятельства непосредственных обстрелов, и обстоятельства с трудовым ресурсом, который сейчас в мужской части уменьшается
Впрочем, несмотря на потерю инфраструктуры и миллионные убытки, украинский бизнес демонстрирует устойчивость и способность к восстановлению даже после самых болезненных ударов. Примером является компания-импортер бренда "Heel" ООО "Каскад Медикал Регионы".
В мае российский "шахед" попал в склад импортера. Помещение было разрушено полностью: уничтожены все запасы лекарственных средств, складская техника, документация, а также специализированные автомобили, оборудованные для перевозки медикаментов.
Уничтожение такого логистического хаба - это не только о последствиях здесь и сейчас, а о более длительных и масштабных потерях, которые влияют не только на само предприятие, но и на рынок, на котором оно работает. С этим столкнулся и импортер: на рынке возник дефицит товаров, которые он исправно поставлял много лет. А среди потребителей возникла паника, вплоть до разговоров о полном выходе бренда "Heel" из Украины, однако импортер опроверг эти слухи. Заверив, компания восстанавливается, а бренд "Heel" остается в Украине.
Heel в Украине уже более 30 лет. Украина – это наш дом, мы работаем на украинском рынке и считаем своим долгом быть рядом со страной в самое трудное время. Да, риски огромны. Но в то же время мы видим колоссальную поддержку пациентов, врачей и партнеров. Для нас это не просто бизнес – это ответственность перед украинцами. Мы убеждены: как бы враг ни пытался разрушить нашу работу, он не сможет сломить нашу решимость
Ожидается, что уже осенью популярные лекарственные средства бренда "Heel" в полном объеме вернутся на полки аптек.
Итак, несмотря на удары по промышленной инфраструктуре, украинский бизнес доказывает: его невозможно сломить. Он теряет склады, оборудование, мощности, но отстраивается снова и снова, работая ради людей.