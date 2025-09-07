$41.350.00
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 06:34 • 19980 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
7 вересня, 05:47 • 33876 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)
6 вересня, 19:15 • 52554 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 67329 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 98987 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 82475 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони
5 вересня, 16:47 • 52605 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 56708 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 78500 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Українські захисники відбили 118 бойових зіткнень за добу - Генштаб

Київ • УНН

 • 34 перегляди

7 вересня українські захисники відбили 118 бойових зіткнень, завдавши противнику вогневого ураження. Російські війська здійснили 3 ракетні та 50 авіаційних ударів, застосувавши 16 ракет та 88 керованих авіаційних бомб.

Українські захисники відбили 118 бойових зіткнень за добу - Генштаб

Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Загалом від початку доби 7 вересня відбулося 118 бойових зіткнень. Про це пише УНН із посиланням на звіт Генерального Штабу Збройних Сил України.

Деталі

Війська рф завдали трьох ракетних та 50 авіаційних ударів, застосувавши 16 ракет та скинувши 88 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 2362 дронів-камікадзе та здійснили 3365 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили дев’ять штурмових дій окупантів. 

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, Амбарного та Кам’янки. 

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районі Куп’янська та в напрямку Піщаного. Українські захисники зупинили чотири ворожі атаки.

На Лиманському напрямку російські загарбники 13 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Карпівка, Греківка, Середнє та в напрямку Дробишевого, Шандриголового, Дерилового.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника поблизу Серебрянки, Григорівки та в напрямку Ямполя і Сіверська. 

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано три боєзіткнення. Загарбник намагався просуватись у районі Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок й  Міньківки. 

На Торецькому напрямку росіяни сім разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Полтавки, Щербинівки та в напрямку Плещіївки. 

На Покровському напрямку противник атакував позицій у районах населених пунктів Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Промінь, Лисівка, Удачне, Дачне, Новоукраїнка та в бік Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах Комишувахи, Зеленого Гаю, Олександрограду та у напрямку Іванівки, Соснівки, Філії. 

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили три атаки загарбників в районі Плавнів та у бік Степногірська і Новоданилівки. Авіаударів зазнали Новопавлівка та Щербаки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Авіація агресора завдала авіаудару в районі населеного пункту Антонівка.

ССО України і партизани знищили ключовий об'єкт на нафтопереробному заводі в краснодарському краї07.09.25, 18:48 • 3226 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Державний кордон України
Вовчанськ
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Сіверськ
Україна
Куп'янськ