Українські захисники відбили 118 бойових зіткнень за добу - Генштаб

Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Загалом від початку доби 7 вересня відбулося 118 бойових зіткнень. Про це пише УНН із посиланням на звіт Генерального Штабу Збройних Сил України.

Деталі

Війська рф завдали трьох ракетних та 50 авіаційних ударів, застосувавши 16 ракет та скинувши 88 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 2362 дронів-камікадзе та здійснили 3365 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили дев’ять штурмових дій окупантів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, Амбарного та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районі Куп’янська та в напрямку Піщаного. Українські захисники зупинили чотири ворожі атаки.

На Лиманському напрямку російські загарбники 13 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Карпівка, Греківка, Середнє та в напрямку Дробишевого, Шандриголового, Дерилового.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника поблизу Серебрянки, Григорівки та в напрямку Ямполя і Сіверська.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано три боєзіткнення. Загарбник намагався просуватись у районі Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок й Міньківки.

На Торецькому напрямку росіяни сім разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Полтавки, Щербинівки та в напрямку Плещіївки.

На Покровському напрямку противник атакував позицій у районах населених пунктів Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Промінь, Лисівка, Удачне, Дачне, Новоукраїнка та в бік Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах Комишувахи, Зеленого Гаю, Олександрограду та у напрямку Іванівки, Соснівки, Філії.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили три атаки загарбників в районі Плавнів та у бік Степногірська і Новоданилівки. Авіаударів зазнали Новопавлівка та Щербаки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Авіація агресора завдала авіаудару в районі населеного пункту Антонівка.

