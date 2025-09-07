Украинские защитники отбили 118 боевых столкновений за сутки - Генштаб
Киев • УНН
7 сентября украинские защитники отбили 118 боевых столкновений, нанеся противнику огневое поражение. Российские войска совершили 3 ракетных и 50 авиационных ударов, применив 16 ракет и 88 управляемых авиационных бомб.
Украинские защитники решительно отбивают попытки противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение. Всего с начала суток 7 сентября произошло 118 боевых столкновений. Об этом пишет УНН со ссылкой на отчет Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.
Детали
Войска РФ нанесли три ракетных и 50 авиационных ударов, применив 16 ракет и сбросив 88 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, задействовали 2362 дронов-камикадзе и совершили 3365 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили девять штурмовых действий оккупантов.
На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Амбарного и Каменки.
На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районе Купянска и в направлении Песчаного. Украинские защитники остановили четыре вражеские атаки.
На Лиманском направлении российские захватчики 13 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Карповка, Грековка, Среднее и в направлении Дробышево, Шандриголово, Дерилово.
На Северском направлении Силы обороны отбили восемь атак противника вблизи Серебрянки, Григоровки и в направлении Ямполя и Северска.
На Краматорском направлении сейчас зафиксировано три боестолкновения. Захватчик пытался продвигаться в районе Орехово-Васильевки и в направлении Ступочек и Миньковки.
На Торецком направлении россияне семь раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Полтавки, Щербиновки и в направлении Плещеевки.
На Покровском направлении противник атаковал позиции в районах населенных пунктов Новоекономичное, Родинское, Миролюбовка, Покровск, Зверово, Проминь, Лысовка, Удачное, Дачное, Новоукраинка и в сторону Новопавловки.
На Новопавловском направлении враг 16 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах Камышевахи, Зеленого Гая, Александрограда и в направлении Ивановки, Сосновки, Филии.
На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Ореховском направлении Силы обороны отбили три атаки захватчиков в районе Плавней и в сторону Степногорска и Новоданиловки. Авиаудары получили Новопавловка и Щербаки.
На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил. Авиация агрессора нанесла авиаудар в районе населенного пункта Антоновка.
ССО Украины и партизаны уничтожили ключевой объект на нефтеперерабатывающем заводе в краснодарском крае07.09.25, 18:48 • 3280 просмотров