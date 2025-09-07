$41.350.00
48.130.00
ukenru
16:45 • 6738 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 06:34 • 20496 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
7 сентября, 05:47 • 34237 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 52869 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 67581 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 99284 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 82758 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 52643 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 56749 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 78688 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запреты
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 15:10 • 78691 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы
Украинские защитники отбили 118 боевых столкновений за сутки - Генштаб

Киев • УНН

 • 186 просмотра

7 сентября украинские защитники отбили 118 боевых столкновений, нанеся противнику огневое поражение. Российские войска совершили 3 ракетных и 50 авиационных ударов, применив 16 ракет и 88 управляемых авиационных бомб.

Украинские защитники отбили 118 боевых столкновений за сутки - Генштаб

Украинские защитники решительно отбивают попытки противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение. Всего с начала суток 7 сентября произошло 118 боевых столкновений. Об этом пишет УНН со ссылкой на отчет Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.

Детали

Войска РФ нанесли три ракетных и 50 авиационных ударов, применив 16 ракет и сбросив 88 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, задействовали 2362 дронов-камикадзе и совершили 3365 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили девять штурмовых действий оккупантов. 

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Амбарного и Каменки. 

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районе Купянска и в направлении Песчаного. Украинские защитники остановили четыре вражеские атаки.

На Лиманском направлении российские захватчики 13 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Карповка, Грековка, Среднее и в направлении Дробышево, Шандриголово, Дерилово.

На Северском направлении Силы обороны отбили восемь атак противника вблизи Серебрянки, Григоровки и в направлении Ямполя и Северска. 

На Краматорском направлении сейчас зафиксировано три боестолкновения. Захватчик пытался продвигаться в районе Орехово-Васильевки и в направлении Ступочек и Миньковки. 

На Торецком направлении россияне семь раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Полтавки, Щербиновки и в направлении Плещеевки. 

На Покровском направлении противник атаковал позиции в районах населенных пунктов Новоекономичное, Родинское, Миролюбовка, Покровск, Зверово, Проминь, Лысовка, Удачное, Дачное, Новоукраинка и в сторону Новопавловки.

На Новопавловском направлении враг 16 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах Камышевахи, Зеленого Гая, Александрограда и в направлении Ивановки, Сосновки, Филии. 

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили три атаки захватчиков в районе Плавней и в сторону Степногорска и Новоданиловки. Авиаудары получили Новопавловка и Щербаки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил. Авиация агрессора нанесла авиаудар в районе населенного пункта Антоновка.

ССО Украины и партизаны уничтожили ключевой объект на нефтеперерабатывающем заводе в краснодарском крае07.09.25, 18:48 • 3280 просмотров

Вероника Марченко

Война в Украине
Государственная граница Украины
Волчанск
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Северск
Украина
Купянск