Украинские защитники отбили 118 боевых столкновений за сутки - Генштаб

Украинские защитники решительно отбивают попытки противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение. Всего с начала суток 7 сентября произошло 118 боевых столкновений. Об этом пишет УНН со ссылкой на отчет Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.

Детали

Войска РФ нанесли три ракетных и 50 авиационных ударов, применив 16 ракет и сбросив 88 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, задействовали 2362 дронов-камикадзе и совершили 3365 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили девять штурмовых действий оккупантов.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Амбарного и Каменки.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районе Купянска и в направлении Песчаного. Украинские защитники остановили четыре вражеские атаки.

На Лиманском направлении российские захватчики 13 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Карповка, Грековка, Среднее и в направлении Дробышево, Шандриголово, Дерилово.

На Северском направлении Силы обороны отбили восемь атак противника вблизи Серебрянки, Григоровки и в направлении Ямполя и Северска.

На Краматорском направлении сейчас зафиксировано три боестолкновения. Захватчик пытался продвигаться в районе Орехово-Васильевки и в направлении Ступочек и Миньковки.

На Торецком направлении россияне семь раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Полтавки, Щербиновки и в направлении Плещеевки.

На Покровском направлении противник атаковал позиции в районах населенных пунктов Новоекономичное, Родинское, Миролюбовка, Покровск, Зверово, Проминь, Лысовка, Удачное, Дачное, Новоукраинка и в сторону Новопавловки.

На Новопавловском направлении враг 16 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах Камышевахи, Зеленого Гая, Александрограда и в направлении Ивановки, Сосновки, Филии.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили три атаки захватчиков в районе Плавней и в сторону Степногорска и Новоданиловки. Авиаудары получили Новопавловка и Щербаки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил. Авиация агрессора нанесла авиаудар в районе населенного пункта Антоновка.

ССО Украины и партизаны уничтожили ключевой объект на нефтеперерабатывающем заводе в краснодарском крае