Українські військові повністю контролюють Куп'янськ-Вузловий на Харківщині - DeepState
Київ • УНН
Селище Куп'янськ-Вузловий Харківської області повністю контролюється українськими військовими. Малі групи противника проникають, але їх зачищають.
Селище Куп’янськ-Вузловий Харківської області перебуває під повним контролем українських військових. Про це повідомляє DeepState, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що останні дні гарним підтвердженням такого стану справ є "щоденні відео українського військовослужбовц", який "не тільки без броніка і каски, а ще й без шапки, ходить по центру селища".
Дійсно іноді в селище проникають малі групи противника, мета яких з району Піщаного по залізниці інфільтруватися в Куп'янськ-Вузловий. Але їх зачищають, і це робиться, на жаль, відносно часто, проте робиться, щоб не допустити подальшого накопичення
Нагадаємо
Напередодні партизанський рух "АТЕШ" повідомив, що штаб 22-го мотострілецького полку рф відзвітував про швидкі успіхи в Куп'янську. російські штурмові підрозділи опинилися в оточенні без артилерійської підтримки через фальшиві доповіді.
