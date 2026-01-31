$42.850.08
30 січня, 18:51 • 14799 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 26342 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 26438 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 19450 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
30 січня, 15:18 • 19626 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
30 січня, 13:54 • 19435 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
30 січня, 12:21 • 20564 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
30 січня, 11:34 • 21199 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25 • 22231 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 26261 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
Українські військові повністю контролюють Куп'янськ-Вузловий на Харківщині - DeepState

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Селище Куп'янськ-Вузловий Харківської області повністю контролюється українськими військовими. Малі групи противника проникають, але їх зачищають.

Українські військові повністю контролюють Куп'янськ-Вузловий на Харківщині - DeepState

Селище Куп’янськ-Вузловий Харківської області перебуває під повним контролем українських військових. Про це повідомляє DeepState, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що останні дні гарним підтвердженням такого стану справ є "щоденні відео українського військовослужбовц", який "не тільки без броніка і каски, а ще й без шапки, ходить по центру селища".

Дійсно іноді в селище проникають малі групи противника, мета яких з району Піщаного по залізниці інфільтруватися в Куп'янськ-Вузловий. Але їх зачищають, і це робиться, на жаль, відносно часто, проте робиться, щоб не допустити подальшого накопичення

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Напередодні партизанський рух "АТЕШ" повідомив, що штаб 22-го мотострілецького полку рф відзвітував про швидкі успіхи в Куп'янську. російські штурмові підрозділи опинилися в оточенні без артилерійської підтримки через фальшиві доповіді.

Куп'янськ-Вузловий не під контролем окупантів і не перебуває на лінії зіткнення - Сили оборони27.01.26, 13:59 • 5357 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Війна в Україні
Харківська область
Збройні сили України
Куп'янськ