Українські військові повністю контролюють Куп'янськ-Вузловий на Харківщині - DeepState

Селище Куп’янськ-Вузловий Харківської області перебуває під повним контролем українських військових. Про це повідомляє DeepState, інформує УНН.

Зазначається, що останні дні гарним підтвердженням такого стану справ є "щоденні відео українського військовослужбовц", який "не тільки без броніка і каски, а ще й без шапки, ходить по центру селища".

Дійсно іноді в селище проникають малі групи противника, мета яких з району Піщаного по залізниці інфільтруватися в Куп'янськ-Вузловий. Але їх зачищають, і це робиться, на жаль, відносно часто, проте робиться, щоб не допустити подальшого накопичення