30 января, 18:51
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
30 января, 15:18
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
30 января, 13:54
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
30 января, 12:21
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
30 января, 11:34
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
30 января, 10:25
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
Украинские военные полностью контролируют Купянск-Узловой на Харьковщине - DeepState

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Поселок Купянск-Узловой Харьковской области полностью контролируется украинскими военными. Малые группы противника проникают, но их зачищают.

Украинские военные полностью контролируют Купянск-Узловой на Харьковщине - DeepState

Поселок Купянск-Узловой Харьковской области находится под полным контролем украинских военных. Об этом сообщает DeepState, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что в последние дни хорошим подтверждением такого положения дел является "ежедневное видео украинского военнослужащего", который "не только без броника и каски, но еще и без шапки, ходит по центру поселка".

Действительно, иногда в поселок проникают малые группы противника, цель которых из района Песчаного по железной дороге инфильтрироваться в Купянск-Узловой. Но их зачищают, и это делается, к сожалению, относительно часто, однако делается, чтобы не допустить дальнейшего накопления

- говорится в сообщении.

Напомним

Накануне партизанское движение "АТЕШ" сообщило, что штаб 22-го мотострелкового полка РФ отчитался о быстрых успехах в Купянске. Российские штурмовые подразделения оказались в окружении без артиллерийской поддержки из-за фальшивых докладов.

Купянск-Узловой не под контролем оккупантов и не находится на линии соприкосновения - Силы обороны27.01.26, 13:59 • 5357 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Война в Украине
Харьковская область
Вооруженные силы Украины
Купянск