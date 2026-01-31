Поселок Купянск-Узловой Харьковской области находится под полным контролем украинских военных. Об этом сообщает DeepState, информирует УНН.

Отмечается, что в последние дни хорошим подтверждением такого положения дел является "ежедневное видео украинского военнослужащего", который "не только без броника и каски, но еще и без шапки, ходит по центру поселка".

Действительно, иногда в поселок проникают малые группы противника, цель которых из района Песчаного по железной дороге инфильтрироваться в Купянск-Узловой. Но их зачищают, и это делается, к сожалению, относительно часто, однако делается, чтобы не допустить дальнейшего накопления