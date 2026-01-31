Украинские военные полностью контролируют Купянск-Узловой на Харьковщине - DeepState
Киев • УНН
Поселок Купянск-Узловой Харьковской области полностью контролируется украинскими военными. Малые группы противника проникают, но их зачищают.
Поселок Купянск-Узловой Харьковской области находится под полным контролем украинских военных. Об этом сообщает DeepState, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что в последние дни хорошим подтверждением такого положения дел является "ежедневное видео украинского военнослужащего", который "не только без броника и каски, но еще и без шапки, ходит по центру поселка".
Действительно, иногда в поселок проникают малые группы противника, цель которых из района Песчаного по железной дороге инфильтрироваться в Купянск-Узловой. Но их зачищают, и это делается, к сожалению, относительно часто, однако делается, чтобы не допустить дальнейшего накопления
Напомним
Накануне партизанское движение "АТЕШ" сообщило, что штаб 22-го мотострелкового полка РФ отчитался о быстрых успехах в Купянске. Российские штурмовые подразделения оказались в окружении без артиллерийской поддержки из-за фальшивых докладов.
Купянск-Узловой не под контролем оккупантов и не находится на линии соприкосновения - Силы обороны27.01.26, 13:59 • 5357 просмотров