Українські війська починають частковий відступ з Авдіївки - Washington Post
Київ • УНН
Українські війська почали частковий відступ з міста Авдіївка Донецької області. Як зауважує The Washington Post, Авдіївка потенційно є першим критичним випробуванням для нового головнокомандувача України Олександра Сирського.
Сили оборони України почали частковий відступ із району Авдіївки, що на Донеччині. Про це пише The Washington Post, передає УНН.
Видання відзначає, що зруйнований коксохімічний завод, який колись був опорою економіки на східному Донбасі України, ймовірно, стане останньою українською фортецею в Авдіївці, за яку ведуться бойові дії з 2014 року.
"Українські війська кажуть, що це лише питання часу, коли їм доведеться залишити місто, і в четвер військові заявили, що частковий відхід уже почався", - зазначено у матеріалі.
WP зауважує, що Авдіївка потенційно є першим критичним випробуванням для нового головнокомандувача України Олександра Сирського, якого минулого тижня підвищив Президент Володимир Зеленський і який повинен вирішити, чи і коли відступати.
У травні росія захопила Бахмут. Військово-політичне керівництво України заявило, що продовження оборони Бахмута вартувало росії десятків тисяч втрат. Але битва також виснажила сили України, зауважує видання.
Авдіївка є пріоритетним напрямком для армії рф на фронті - британська розвідка08.02.24, 12:04 • 24441 перегляд
Додамо, що наразі офіційних коментарів від Генштабу ЗСУ щодо часткового відступу з Авдіївки не було.