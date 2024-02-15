Украинские войска начинают частичное отступление из Авдеевки - Washington Post

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
  •  108910 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  184341 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  210604 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  180914 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  179276 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  201172 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  241389 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  244414 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  229239 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  326652 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Украинские войска начинают частичное отступление из Авдеевки - Washington Post

Украинские войска начали частичное отступление из города Авдеевка Донецкой области. Как отмечает The Washington Post, Авдеевка потенциально является первым критическим испытанием для нового главнокомандующего Украины Александра Сырского.

Война •   •  33813 просмотра
Украинские войска начинают частичное отступление из Авдеевки - Washington Post

Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов шаги к конфискации активов рф, предстоящие саммит мира и усиление санкций

Министры иностранных дел Нидерландов и Украины обсудили вопросы конфискации российских активов, предоставления большей военной помощи Украине, усиления санкций и подготовку к предстоящему мирному саммиту.

Война •   •  31111 просмотра
Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов шаги к конфискации активов рф, предстоящие саммит мира и усиление санкций

716 млн грн убытков "Укрэнерго": суд отправил под стражу директора ООО "Юнайтед Энерджи" Короткевича-Лещенко

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей директора ООО "Юнайтед Энерджи" Андрея Короткевича-Лещенко по подозрению в нанесении 716 млн грн убытков "Укрэнерго" из-за незаконной схемы продажи электроэнергии.

Экономика •   •  27935 просмотра
716 млн грн убытков "Укрэнерго": суд отправил под стражу директора ООО "Юнайтед Энерджи" Короткевича-Лещенко

Обнаружили тело 17-летней девушки: в Харьковской области возросло количество жертв после атаки КАБами

Трое гражданских, в том числе девочка-подросток, погибли после того, как российские войска сбросили управляемые авиабомбы в Харьковской области Украины.

Война •   •  25796 просмотра
Обнаружили тело 17-летней девушки: в Харьковской области возросло количество жертв после атаки КАБами

Более 7 лет тюрьмы за масштабную коррупцию получили экс-руководители украинского госпредприятия

Бывший директор и заместитель директора украинского государственного предприятия "Юждипрошахт" приговорены к более 7 годам лишения свободы каждый за хищение 7 миллионов долларов США.

Криминал и ЧП •   •  22615 просмотра
Более 7 лет тюрьмы за масштабную коррупцию получили экс-руководители украинского госпредприятия

Белый дом успокаивает законодателей и общественность относительно объявленной накануне "серьезной угрозы национальной безопасности"

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности заверил, что президент обеспечит американскую безопасность, и преуменьшил беспокойство относительно неопределенной новой угрозы, о которой говорил конгрессмен, защищая при этом ограниченность деталей для защиты источников и методов.

Политика •   •  22216 просмотра
Белый дом успокаивает законодателей и общественность относительно объявленной накануне "серьезной угрозы национальной безопасности"

Треть миллиарда евро помощи от международных доноров привлекла Одесская область в январе

Одесская область получила от международных доноров медицинское оборудование и генераторы на сумму 320 115 евро для помощи больницам и силовикам, сообщил председатель Одесской областной государственной администрации.

Общество •   •  20287 просмотра
Треть миллиарда евро помощи от международных доноров привлекла Одесская область в январе

Сделает нас более устойчивыми к будущим угрозам: Умеров о совместном учебном центре Украина-НАТО

НАТО договорилась о создании совместного с Украиной тренировочного центра в Быдгоще, Польша, чтобы помочь Украине подготовиться к будущим угрозам, опираясь на свой опыт борьбы с россией.

Война •   •  23461 просмотра
Сделает нас более устойчивыми к будущим угрозам: Умеров о совместном учебном центре Украина-НАТО

Ракетный удар по Великому Бурлуку: спасатели завершили разбор завалов

Спасатели завершили разбор завалов после более чем суток поисково-спасательных работ в селе Великий Бурлук Харьковской области, где российские ракеты попали в жилые дома, в результате чего 5 человек погибли и еще 5 получили ранения.

Война •   •  21441 просмотра
Ракетный удар по Великому Бурлуку: спасатели завершили разбор завалов

Оккупанты сбросили КАБы на Харьковщину: есть попадание в авто с гражданскими, по меньшей мере двое погибших

Два вражеских беспилотника попали в гражданский автомобиль на Харьковщине, в результате чего погибли мужчина и его жена. Также есть возгорание жилого частного дома, предварительно - двое раненых.

Война •   •  20167 просмотра
Оккупанты сбросили КАБы на Харьковщину: есть попадание в авто с гражданскими, по меньшей мере двое погибших