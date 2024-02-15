Украинские войска начинают частичное отступление из Авдеевки - Washington Post

Силы обороны Украины начали частичное отступление из района Авдеевки, что в Донецкой области. Об этом пишет The Washington Post, передает УНН.

Издание отмечает, что разрушенный коксохимический завод, который когда-то был опорой экономики на восточном Донбассе Украины, вероятно, станет последней украинской крепостью в Авдеевке, за которую ведутся боевые действия с 2014 года.

"Украинские войска говорят, что это лишь вопрос времени, когда им придется покинуть город, и в четверг военные заявили, что частичный отход уже начался", - говорится в материале.

WP отмечает, что Авдеевка потенциально является первым критическим испытанием для нового главнокомандующего Украины Александра Сырского, которого на прошлой неделе повысил Президент Владимир Зеленский и который должен решить, отступать ли и когда.

В мае россия захватила Бахмут. Военно-политическое руководство Украины заявило, что продолжение обороны Бахмута стоило россии десятков тысяч потерь. Но битва также истощила силы Украины, отмечает издание.

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Добавим, что пока официальных комментариев от Генштаба ВСУ относительно частичного отступления из Авдеевки не было.