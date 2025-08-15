Українські цивільні, звільнені з полону 14 серпня, потребують негайної медичної допомоги - Лубінець

Усі цивільні, які повернулися з російського полону в рамках обміну 14 серпня, потребують термінової меддопомоги. Про це в телеефірі повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець,передає УНН.

З цивільних (в рамках обміну - ред.) повернулись ті українці, які в полоні провели найбільше часу. Проблема в тому, що всі, хто повернулись не тільки вчора, а й взагалі, потребують термінової медичної допомоги. Адже всі цивільні були засуджені, багато хто в полоні перебував з 2016 -2019 рр. Повернулись, наприклад, три наші герої з Донецької і Луганської областей. Вони всі були затримані у 2019 році. Одна з них - це вчитель початкової школи, яку звинуватили в шпигунстві на користь України