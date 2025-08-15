Українські цивільні, звільнені з полону 14 серпня, потребують негайної медичної допомоги - Лубінець

$41.450.06
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
03:55 • 56516 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
03:09 • 27784 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 126970 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 154143 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 81372 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 81253 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 року
14 серпня, 09:32 • 77768 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 181940 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 96246 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
Курськ під атакою невідомих дронів: є постраждалі та руйнування
Літак із журналістами кремлівського пулу приземлився на Алясці
Сизранський НПЗ під атакою невідомих дронів: пролунало понад 10 вибухів
Раптова злива в Гімалаях: щонайменше 46 загиблих, понад 200 зниклих безвісти
Україну 15 серпня накриє антициклон: де чекати до +35°C
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогів
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 126959 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 154133 перегляди
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дня
Дональд Трамп
Володимир Путін
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Джо Байден
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Ізраїль
Білий дім
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіці
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Brent
WhatsApp
Facebook

Українські цивільні, звільнені з полону 14 серпня, потребують негайної медичної допомоги - Лубінець

Київ • УНН

 • 382 перегляди

Всі цивільні, які повернулися з російського полону 14 серпня, потребують термінової медичної допомоги. Багато з них перебували в полоні з 2016-2019 років, включаючи вчителів та лікарів.

Українські цивільні, звільнені з полону 14 серпня, потребують негайної медичної допомоги - Лубінець

Усі цивільні, які повернулися з російського полону в рамках обміну 14 серпня, потребують термінової меддопомоги. Про це в телеефірі повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець,передає УНН.

З цивільних (в рамках обміну - ред.) повернулись ті українці, які в полоні провели найбільше часу. Проблема в тому, що всі, хто повернулись не тільки вчора, а й взагалі, потребують термінової медичної допомоги. Адже всі цивільні були засуджені, багато хто в полоні перебував з 2016 -2019 рр. Повернулись, наприклад, три наші герої з Донецької і Луганської областей. Вони всі були затримані у 2019 році. Одна з них - це вчитель початкової школи, яку звинуватили в шпигунстві на користь України

- зазначив Лубінець.

Він також додав, що також повернулись троє лікарів, які провели в полоні 7-8 років.

Вони так само були засуджені. Їх звинувачували або в тероризмі, або в шпигунстві на користь України. Повернувся один чоловік, якому було 74 роки. Уявіть собі, що він останні кілька років провів у російському полоні. Його у 2018 році затримали разом із дружиною та сином, привезли в Донецьке СІЗО, піддали катуванням, внаслідок чого він фактично не міг пересуватися

- додав Лубінець.

Нагадаємо

14 серпня Україна здійснила обмін, повернувши 84 людини, серед яких військові та цивільні. Деякі з них перебували в полоні з 2014, 2016 та 2017 років.

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
Донецька область
Луганська область