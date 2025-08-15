Українські цивільні, звільнені з полону 14 серпня, потребують негайної медичної допомоги - Лубінець
Київ • УНН
Всі цивільні, які повернулися з російського полону 14 серпня, потребують термінової медичної допомоги. Багато з них перебували в полоні з 2016-2019 років, включаючи вчителів та лікарів.
Про це в телеефірі повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець,передає УНН.
З цивільних (в рамках обміну - ред.) повернулись ті українці, які в полоні провели найбільше часу. Проблема в тому, що всі, хто повернулись не тільки вчора, а й взагалі, потребують термінової медичної допомоги. Адже всі цивільні були засуджені, багато хто в полоні перебував з 2016 -2019 рр. Повернулись, наприклад, три наші герої з Донецької і Луганської областей. Вони всі були затримані у 2019 році. Одна з них - це вчитель початкової школи, яку звинуватили в шпигунстві на користь України
Він також додав, що також повернулись троє лікарів, які провели в полоні 7-8 років.
Вони так само були засуджені. Їх звинувачували або в тероризмі, або в шпигунстві на користь України. Повернувся один чоловік, якому було 74 роки. Уявіть собі, що він останні кілька років провів у російському полоні. Його у 2018 році затримали разом із дружиною та сином, привезли в Донецьке СІЗО, піддали катуванням, внаслідок чого він фактично не міг пересуватися
14 серпня Україна здійснила обмін, повернувши 84 людини, серед яких військові та цивільні. Деякі з них перебували в полоні з 2014, 2016 та 2017 років.