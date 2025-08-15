$41.450.06
Эксклюзив
08:34 • 3670 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
04:50 • 34710 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
03:55 • 69937 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
03:09 • 34370 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 146357 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 175499 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 89938 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 89935 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 83695 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 185377 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Украинские гражданские, освобожденные из плена 14 августа, нуждаются в немедленной медицинской помощи - Лубинец

Киев • УНН

 • 4444 просмотра

Все гражданские, вернувшиеся из российского плена 14 августа, нуждаются в срочной медицинской помощи. Многие из них находились в плену с 2016-2019 годов, включая учителей и врачей.

Украинские гражданские, освобожденные из плена 14 августа, нуждаются в немедленной медицинской помощи - Лубинец

Все гражданские лица, вернувшиеся из российского плена в рамках обмена 14 августа, нуждаются в срочной медицинской помощи. Об этом в телеэфире сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Из гражданских (в рамках обмена - ред.) вернулись те украинцы, которые в плену провели больше всего времени. Проблема в том, что все, кто вернулся не только вчера, но и вообще, нуждаются в срочной медицинской помощи. Ведь все гражданские были осуждены, многие в плену находились с 2016-2019 гг. Вернулись, например, три наших героя из Донецкой и Луганской областей. Они все были задержаны в 2019 году. Одна из них - это учитель начальной школы, которую обвинили в шпионаже в пользу Украины

- отметил Лубинец.

Он также добавил, что также вернулись трое врачей, которые провели в плену 7-8 лет.

Они так же были осуждены. Их обвиняли либо в терроризме, либо в шпионаже в пользу Украины. Вернулся один мужчина, которому было 74 года. Представьте себе, что он последние несколько лет провел в российском плену. Его в 2018 году задержали вместе с женой и сыном, привезли в Донецкое СИЗО, подвергли пыткам, в результате чего он фактически не мог передвигаться

- добавил Лубинец.

Напомним

14 августа Украина осуществила обмен, вернув 84 человека, среди которых военные и гражданские. Некоторые из них находились в плену с 2014, 2016 и 2017 годов.

Ольга Розгон

ОбществоВойна
Донецкая область
Луганская область