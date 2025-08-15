Украинские гражданские, освобожденные из плена 14 августа, нуждаются в немедленной медицинской помощи - Лубинец

Все гражданские лица, вернувшиеся из российского плена в рамках обмена 14 августа, нуждаются в срочной медицинской помощи. Об этом в телеэфире сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Из гражданских (в рамках обмена - ред.) вернулись те украинцы, которые в плену провели больше всего времени. Проблема в том, что все, кто вернулся не только вчера, но и вообще, нуждаются в срочной медицинской помощи. Ведь все гражданские были осуждены, многие в плену находились с 2016-2019 гг. Вернулись, например, три наших героя из Донецкой и Луганской областей. Они все были задержаны в 2019 году. Одна из них - это учитель начальной школы, которую обвинили в шпионаже в пользу Украины

Он также добавил, что также вернулись трое врачей, которые провели в плену 7-8 лет.

Они так же были осуждены. Их обвиняли либо в терроризме, либо в шпионаже в пользу Украины. Вернулся один мужчина, которому было 74 года. Представьте себе, что он последние несколько лет провел в российском плену. Его в 2018 году задержали вместе с женой и сыном, привезли в Донецкое СИЗО, подвергли пыткам, в результате чего он фактически не мог передвигаться