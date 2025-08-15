Українські прокурори приєднаються до Міжнародного кримінального суду для розслідування воєнних злочинів

$41.450.06
48.440.21
ukenru
04:50 • 30485 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
03:55 • 58434 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
03:09 • 28866 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 129895 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 157261 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 82493 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 82364 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 78415 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 182310 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 96451 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.2м/с
42%
757мм
Популярнi новини
Курськ під атакою невідомих дронів: є постраждалі та руйнуванняVideo14 серпня, 23:18 • 47197 перегляди
Літак із журналістами кремлівського пулу приземлився на АлясціVideo14 серпня, 23:40 • 15732 перегляди
Сизранський НПЗ під атакою невідомих дронів: пролунало понад 10 вибухівVideo02:24 • 60127 перегляди
Раптова злива в Гімалаях: щонайменше 46 загиблих, понад 200 зниклих безвісти02:40 • 27063 перегляди
Україну 15 серпня накриє антициклон: де чекати до +35°CPhoto03:23 • 26896 перегляди
Публікації
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto07:14 • 6512 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 129895 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час14 серпня, 14:23 • 183864 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 157261 перегляди
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto14 серпня, 13:14 • 91711 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Путін
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Ізраїль
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 55673 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 140941 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 91440 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 109387 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 159165 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Brent
WhatsApp
Facebook

Українські прокурори приєднаються до Міжнародного кримінального суду для розслідування воєнних злочинів

Київ • УНН

 • 518 перегляди

Кабмін України схвалив угоду з Офісом Прокурора МКС. Українські прокурори тепер безпосередньо братимуть участь у розслідуванні воєнних злочинів, скоєних агресором.

Кабінет Міністрів України схвалив угоду з Офісом Прокурора Міжнародного кримінального суду, яка дозволяє українським прокурорам безпосередньо брати участь у розслідуванні воєнних злочинів та злочинів проти людяності, скоєних країною-агресором. Про це повідомив Офіс Генпрокурора, передає УНН.

Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про підписання проєкту Угоди між Урядом України та Офісом Прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо направлення персоналу до Офісу МКС в Україні

- ідеться у дописі.

Документ передбачає, що українські прокурори безпосередньо братимуть участь у розслідуванні міжнародних злочинів, скоєних країною-агресором під час війни проти України. Вони "здійснюватимуть збір доказів і процесуальний супровід розслідувань" разом із прокурорами Міжнародного кримінального суду (МКС), що забезпечить ефективний обмін інформацією, координацію роботи та застосування міжнародних стандартів кримінального правосуддя.

Угода гарантує незалежність українських прокурорів та визначає їхній правовий статус. Її виконання, як вказано, не потребуватиме додаткових витрат із державного бюджету.

Текст угоди створено на основі типової Staff Secondment Agreement МКС та доопрацьовано Міністерством юстиції разом з Офісом Генерального прокурора за погодженням із представниками МКС.

"Укладення Угоди…забезпечить постійну присутність українських прокурорів в офісі міжнародної юстиції на території нашої держави. Це дозволить значно посилити доказову базу у справах щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності, вчинених країною-агресором, сприятиме захисту прав потерпілих та утвердженню принципу невідворотності покарання", - додали в Офісі Генпрокурора.

Офіс Генерального прокурора забезпечуватиме належну взаємодію Спецтрибуналу з українською стороною - Кравченко15.07.25, 19:11 • 10705 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Генеральний прокурор (Україна)
Міністерство юстиції України
Україна