Українські прокурори приєднаються до Міжнародного кримінального суду для розслідування воєнних злочинів
Київ • УНН
Кабмін України схвалив угоду з Офісом Прокурора МКС. Українські прокурори тепер безпосередньо братимуть участь у розслідуванні воєнних злочинів, скоєних агресором.
Кабінет Міністрів України схвалив угоду з Офісом Прокурора Міжнародного кримінального суду, яка дозволяє українським прокурорам безпосередньо брати участь у розслідуванні воєнних злочинів та злочинів проти людяності, скоєних країною-агресором. Про це повідомив Офіс Генпрокурора, передає УНН.
Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про підписання проєкту Угоди між Урядом України та Офісом Прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо направлення персоналу до Офісу МКС в Україні
Документ передбачає, що українські прокурори безпосередньо братимуть участь у розслідуванні міжнародних злочинів, скоєних країною-агресором під час війни проти України. Вони "здійснюватимуть збір доказів і процесуальний супровід розслідувань" разом із прокурорами Міжнародного кримінального суду (МКС), що забезпечить ефективний обмін інформацією, координацію роботи та застосування міжнародних стандартів кримінального правосуддя.
Угода гарантує незалежність українських прокурорів та визначає їхній правовий статус. Її виконання, як вказано, не потребуватиме додаткових витрат із державного бюджету.
Текст угоди створено на основі типової Staff Secondment Agreement МКС та доопрацьовано Міністерством юстиції разом з Офісом Генерального прокурора за погодженням із представниками МКС.
"Укладення Угоди…забезпечить постійну присутність українських прокурорів в офісі міжнародної юстиції на території нашої держави. Це дозволить значно посилити доказову базу у справах щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності, вчинених країною-агресором, сприятиме захисту прав потерпілих та утвердженню принципу невідворотності покарання", - додали в Офісі Генпрокурора.
