Украинские прокуроры присоединятся к Международному уголовному суду для расследования военных преступлений

Кабинет Министров Украины одобрил соглашение с Офисом Прокурора Международного уголовного суда, которое позволяет украинским прокурорам непосредственно участвовать в расследовании военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных страной-агрессором. Об этом сообщил Офис Генпрокурора, передает УНН.

Кабинет Министров Украины принял распоряжение о подписании проекта Соглашения между Правительством Украины и Офисом Прокурора Международного уголовного суда (МУС) о направлении персонала в Офис МУС в Украине - говорится в сообщении.

Документ предусматривает, что украинские прокуроры будут непосредственно участвовать в расследовании международных преступлений, совершенных страной-агрессором во время войны против Украины. Они будут "осуществлять сбор доказательств и процессуальное сопровождение расследований" вместе с прокурорами Международного уголовного суда (МУС), что обеспечит эффективный обмен информацией, координацию работы и применение международных стандартов уголовного правосудия.

Соглашение гарантирует независимость украинских прокуроров и определяет их правовой статус. Его выполнение, как указано, не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

Текст соглашения создан на основе типовой Staff Secondment Agreement МУС и доработан Министерством юстиции совместно с Офисом Генерального прокурора по согласованию с представителями МУС.

"Заключение Соглашения... обеспечит постоянное присутствие украинских прокуроров в офисе международной юстиции на территории нашего государства. Это позволит значительно усилить доказательную базу по делам о военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных страной-агрессором, будет способствовать защите прав потерпевших и утверждению принципа неотвратимости наказания", - добавили в Офисе Генпрокурора.

