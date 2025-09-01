Україна скоротила експорт напівфабрикатів майже на 38%

$41.260.00
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір
30 серпня, 13:59
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане авто
30 серпня, 11:04
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія Парубія
Ексклюзив
30 серпня, 10:36
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним 30 серпня, 23:45
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International 31 серпня, 02:29
Кримські водосховища мають 86 млн кубометрів води: деталі 31 серпня, 13:27
Україну охопить температурний контраст: якою буде погода 1 вересня 31 серпня, 14:45
Кривавий Місяць: коли і як спостерігати унікальне затемнення 31 серпня, 16:12
Угорщина блокує вступ України до ЄС: Сіярто озвучив причини 31 серпня, 16:36
Україна забороняє щорічне паломництво хасидів до Умані: стала відома причина 31 серпня, 17:04
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 18:14
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД 19:40
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації 29 серпня, 12:47
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників України 29 серпня, 12:35
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярів 29 серпня, 12:28
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржі
Ексклюзив
29 серпня, 12:17
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Парубій
Урсула фон дер Ляєн
Фрідріх Мерц
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Львів
Китай
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місце 29 серпня, 13:11
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням 27 серпня, 15:52
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків 27 серпня, 12:36
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор 27 серпня, 09:48
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі 27 серпня, 09:12
Фейкові новини
Financial Times
MIM-104 Patriot
Ракетна система С-400
Bild

Україна скоротила експорт напівфабрикатів майже на 38%

Київ • УНН

 • 448 перегляди

За січень-липень 2025 року Україна скоротила експорт сталевих напівфабрикатів на 36,3%, але збільшила експорт чавуну на 55% порівняно з 2024 роком. Виручка від експорту напівфабрикатів впала, тоді як від чавуну зросла.

Україна скоротила експорт напівфабрикатів майже на 38%

За підсумками січня-липня українські металурги скоротили експорт сталевих напівфабрикатів на 36,3%, але збільшили експорт чавуну на 55% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. Про це інформує GMK Center, передає УНН.

Деталі

Металургійні підприємства України за підсумками січня-липня 2025 року скоротили експорт сталевих напівфабрикатів на 36,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року – до 705,62 тис. т.

Ключовими напрямками експорту напівфабрикатів протягом періоду є Болгарія – 278,4 тис. т (-26,2% р./р.), Туреччина – 120,07 тис. т (+14,4% р./р.), Польща – 98,48 тис. т, та Єгипет – 51,02 тис. т (-65,7% р./р.)

- йдеться у повідомленні.

Протягом липня українські металургійні компанії експортували 140,94 тис. т напівфабрикатів, що на 140,5% більше порівняно з попереднім місяцем, але на 41% менше до липня 2024-го. Показник сягнув максимуму з квітня.

Виручка від експорту за 7 місяців скоротилась на 37,6% р./р. – до $342,98 млн, а в липні – впала на 41% р./р. та зросла на 118,3% м./м., до $64,49 млн.

GMK Center зазначає, що за підсумками 2024 року Україна збільшила експорт сталевих напівфабрикатів на 56,7% у порівнянні з 2023 роком – з 1,2 млн т до 1,89 млн т. Виручка українських металургів від експорту за рік зросла на 52,4% – до $927,55 млн.

У той час за підсумками січня-липня 2025 року українські металурги збільшили експорт чавуну на 55% у порівнянні з аналогічним періодом 2024-го – до 1,04 млн т.

До США протягом періоду спрямовано 831,69 тис. т чавуну, що на 84,1% більше р./р., в Італію – 106,54 тис. т (+84,8% р./р.), Польщу – 25,35 тис. т (-25,7% р./р.).

Мінекономіки заявило про експортний рекорд у металургії: про що йдеться06.08.24, 10:54 • 13887 переглядiв

За підсумками липня відвантаження продукції зросли на 6% м./м. та на 119% р./р. – до 155,58 тис. т. На американський ринок спрямовано 149,51 тис. т чавуну (+48,6% м./м.), польський – 3,37 тис. т (-32,4% м./м.; -19,6% р./р.). Відвантаження в Італію не здійснювались.

Виручка від експорту чавуну в липні склала $61,91 млн, що на 5,2% більше порівняно з червнем, та на 121,8% р./р. За 7 місяців показник зріс на 62% р./р., до $411,32 млн.

Україна збільшила експорт металургії в травні, але зменшила продаж агропродукції07.06.24, 17:06 • 42617 переглядiв

У 2024 році Україна збільшила експорт товарного чавуну на 3,4% у порівнянні з 2023 роком – з 1,25 млн т до 1,29 млн т. Водночас у 2022 році експорт складав 1,32 млн т, а у 2021-му – 3,23 млн т. Виручка українських металургів від експорту за рік зросла на 6,1% – до $500,34 млн.

Протягом року відбулася диверсифікація напрямків експорту. Зокрема, основним споживачем українського чавуну стали США, переважно, завдяки відновленню морської логістики для українських вантажів ГМК. Водночас в напрямку ЄС експорт знизився через стагнацію ринку.

Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31.08.25, 21:40 • 5618 переглядiв

Віта Зеленецька

Економіка
Болгарія
Італія
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Єгипет
Україна
Польща