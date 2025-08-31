У липні 2025 року виробництво металургійної продукції в росії скоротилося на 10,2% у річному вимірі. Це найгірший показник щонайменше за останні 3,5 роки, повідомляє росстат. Про це пише УНН із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Обвал зафіксовано на ключових підприємствах: Магнітогорський металургійний комбінат зменшив випуск сталі на 18%, "Мечел" — продажі на 11%, а Трубна металургійна компанія втратила до 22% реалізації. Заводи повідомляють про мільярдні збитки.

Основними причинами падіння експерти називають міжнародні санкції, втрату зовнішніх ринків, скорочення внутрішнього попиту у будівництві та машинобудуванні, а також жорстку монетарну політику центробанку рф.

За даними Центру протидії дезінформації, згортання металургійного виробництва несе ризики масових скорочень і подальшого економічного занепаду російських регіонів.

Війна та санкції поступово руйнують промисловий каркас росії. Згортання металургійного виробництва — це не лише проблеми для олігархів, яким належать заводи. Це ризики масових скорочень, зупинки заводів і подальшого економічного падіння в регіонах, які критично залежать від металургії