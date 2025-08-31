Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД

$41.260.00
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 28509 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 70812 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 86404 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 102149 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 115976 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 255033 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 113475 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 85880 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 99833 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 326354 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 22059 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 20955 перегляди
Кримські водосховища мають 86 млн кубометрів води: деталі31 серпня, 13:27 • 7418 перегляди
Україну охопить температурний контраст: якою буде погода 1 вересня14:45 • 6216 перегляди
Кривавий Місяць: коли і як спостерігати унікальне затемнення16:12 • 4890 перегляди
Угорщина блокує вступ України до ЄС: Сіярто озвучив причини16:36 • 10999 перегляди
Україна забороняє щорічне паломництво хасидів до Умані: стала відома причина17:04 • 8756 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 18:14 • 6480 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД19:40 • 1518 перегляди
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 103171 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 233345 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 234422 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 326361 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 274384 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Парубій
Сі Цзіньпін
Нарендра Моді
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Львів
Державний кордон України
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 109985 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 242616 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 265738 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 262822 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 242626 перегляди
Фейкові новини
MIM-104 Patriot
Ракетна система С-400
Bild
The New York Times

Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД

Київ • УНН

 • 1606 перегляди

У липні 2025 року виробництво металургійної продукції в росії скоротилося на 10,2% у річному вимірі. Це найгірший показник щонайменше за останні 3,5 роки, зафіксовано мільярдні збитки ключових підприємств.

Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД

У липні 2025 року виробництво металургійної продукції в росії скоротилося на 10,2% у річному вимірі. Це найгірший показник щонайменше за останні 3,5 роки, повідомляє росстат. Про це пише УНН із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Деталі

Обвал зафіксовано на ключових підприємствах: Магнітогорський металургійний комбінат зменшив випуск сталі на 18%, "Мечел" — продажі на 11%, а Трубна металургійна компанія втратила до 22% реалізації. Заводи повідомляють про мільярдні збитки.

Основними причинами падіння експерти називають міжнародні санкції, втрату зовнішніх ринків, скорочення внутрішнього попиту у будівництві та машинобудуванні, а також жорстку монетарну політику центробанку рф.

За даними Центру протидії дезінформації, згортання металургійного виробництва несе ризики масових скорочень і подальшого економічного занепаду російських регіонів.

Війна та санкції поступово руйнують промисловий каркас росії. Згортання металургійного виробництва — це не лише проблеми для олігархів, яким належать заводи. Це ризики масових скорочень, зупинки заводів і подальшого економічного падіння в регіонах, які критично залежать від металургії

- наголосили в ЦПД.

Нагадаємо

Нещодавно у ЦПД зазначили, що реальний стан космічної промисловості рф, яка в умовах війни перетворилась на другорядний напрям для кремля, далекий від того, яким його малює російська пропаганда. Ця галузь поступово руйнується.

Країна-терорист втратила доступ до критичних західних технологій через санкції та більше не може конкурувати із США та Китаєм. Також в рф майже зупинились космічні пуски для іноземних замовників.

Водна криза на окупованій Донеччині посилюється: шість міст залишилися без води 29.08.25, 06:05 • 30855 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніЕкономіка
Фейкові новини
Китай
Сполучені Штати Америки