Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД
Київ • УНН
У липні 2025 року виробництво металургійної продукції в росії скоротилося на 10,2% у річному вимірі. Це найгірший показник щонайменше за останні 3,5 роки, зафіксовано мільярдні збитки ключових підприємств.
У липні 2025 року виробництво металургійної продукції в росії скоротилося на 10,2% у річному вимірі. Це найгірший показник щонайменше за останні 3,5 роки, повідомляє росстат. Про це пише УНН із посиланням на Центр протидії дезінформації.
Деталі
Обвал зафіксовано на ключових підприємствах: Магнітогорський металургійний комбінат зменшив випуск сталі на 18%, "Мечел" — продажі на 11%, а Трубна металургійна компанія втратила до 22% реалізації. Заводи повідомляють про мільярдні збитки.
Основними причинами падіння експерти називають міжнародні санкції, втрату зовнішніх ринків, скорочення внутрішнього попиту у будівництві та машинобудуванні, а також жорстку монетарну політику центробанку рф.
За даними Центру протидії дезінформації, згортання металургійного виробництва несе ризики масових скорочень і подальшого економічного занепаду російських регіонів.
Війна та санкції поступово руйнують промисловий каркас росії. Згортання металургійного виробництва — це не лише проблеми для олігархів, яким належать заводи. Це ризики масових скорочень, зупинки заводів і подальшого економічного падіння в регіонах, які критично залежать від металургії
Нагадаємо
Нещодавно у ЦПД зазначили, що реальний стан космічної промисловості рф, яка в умовах війни перетворилась на другорядний напрям для кремля, далекий від того, яким його малює російська пропаганда. Ця галузь поступово руйнується.
Країна-терорист втратила доступ до критичних західних технологій через санкції та більше не може конкурувати із США та Китаєм. Також в рф майже зупинились космічні пуски для іноземних замовників.
Водна криза на окупованій Донеччині посилюється: шість міст залишилися без води 29.08.25, 06:05 • 30855 переглядiв