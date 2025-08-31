Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД

$41.260.00
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 27746 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 69017 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 85335 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 101120 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 115194 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 254828 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 113196 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 85811 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 99765 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 325881 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 21427 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 20290 просмотра
На территории аэродрома в оккупированном Симферополе захватчики потеряли два вертолетаVideo31 августа, 10:07 • 15806 просмотра
Крымские водохранилища имеют 86 млн кубометров воды: детали31 августа, 13:27 • 6034 просмотра
Украину охватит температурный контраст: какой будет погода 1 сентября14:45 • 4958 просмотра
Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС: Сийярто озвучил причины16:36 • 10329 просмотра
Украина запрещает ежегодное паломничество хасидов в Умань: стала известна причина17:04 • 7242 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме18:14 • 4972 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 102549 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 232746 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 233887 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 325875 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 273987 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Андрей Парубий
Нарендра Моди
Украина
Государственная граница Украины
Крым
Донецкая область
Львов
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 109767 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 242398 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 265549 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 262642 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 242464 просмотра
Фейковые новости
Ракетная система С-400
Бильд
Нью-Йорк Таймс
Ми-8

Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД

Киев • УНН

 • 22 просмотра

В июле 2025 года производство металлургической продукции в россии сократилось на 10,2% в годовом исчислении. Это худший показатель как минимум за последние 3,5 года, зафиксированы миллиардные убытки ключевых предприятий.

Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД

В июле 2025 года производство металлургической продукции в россии сократилось на 10,2% в годовом исчислении. Это худший показатель как минимум за последние 3,5 года, сообщает росстат. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Детали

Обвал зафиксирован на ключевых предприятиях: Магнитогорский металлургический комбинат уменьшил выпуск стали на 18%, "Мечел" — продажи на 11%, а Трубная металлургическая компания потеряла до 22% реализации. Заводы сообщают о миллиардных убытках.

Основными причинами падения эксперты называют международные санкции, потерю внешних рынков, сокращение внутреннего спроса в строительстве и машиностроении, а также жесткую монетарную политику центробанка рф.

По данным Центра противодействия дезинформации, сворачивание металлургического производства несет риски массовых сокращений и дальнейшего экономического упадка российских регионов.

Война и санкции постепенно разрушают промышленный каркас россии. Сворачивание металлургического производства — это не только проблемы для олигархов, которым принадлежат заводы. Это риски массовых сокращений, остановки заводов и дальнейшего экономического падения в регионах, которые критически зависят от металлургии

- подчеркнули в ЦПД.

Напомним

Недавно в ЦПД отметили, что реальное состояние космической промышленности рф, которая в условиях войны превратилась во второстепенное направление для кремля, далеко от того, каким его рисует российская пропаганда. Эта отрасль постепенно разрушается.

Страна-террорист потеряла доступ к критическим западным технологиям из-за санкций и больше не может конкурировать с США и Китаем. Также в рф почти остановились космические пуски для иностранных заказчиков.

Водный кризис в оккупированной Донецкой области усиливается: шесть городов остались без воды29.08.25, 06:05 • 30834 просмотра

Вероника Марченко

Война в УкраинеЭкономика
Фейковые новости
Китай
Соединённые Штаты