Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД
Киев • УНН
В июле 2025 года производство металлургической продукции в россии сократилось на 10,2% в годовом исчислении. Это худший показатель как минимум за последние 3,5 года, сообщает росстат. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Детали
Обвал зафиксирован на ключевых предприятиях: Магнитогорский металлургический комбинат уменьшил выпуск стали на 18%, "Мечел" — продажи на 11%, а Трубная металлургическая компания потеряла до 22% реализации. Заводы сообщают о миллиардных убытках.
Основными причинами падения эксперты называют международные санкции, потерю внешних рынков, сокращение внутреннего спроса в строительстве и машиностроении, а также жесткую монетарную политику центробанка рф.
По данным Центра противодействия дезинформации, сворачивание металлургического производства несет риски массовых сокращений и дальнейшего экономического упадка российских регионов.
Война и санкции постепенно разрушают промышленный каркас россии. Сворачивание металлургического производства — это не только проблемы для олигархов, которым принадлежат заводы. Это риски массовых сокращений, остановки заводов и дальнейшего экономического падения в регионах, которые критически зависят от металлургии
Напомним
Недавно в ЦПД отметили, что реальное состояние космической промышленности рф, которая в условиях войны превратилась во второстепенное направление для кремля, далеко от того, каким его рисует российская пропаганда. Эта отрасль постепенно разрушается.
Страна-террорист потеряла доступ к критическим западным технологиям из-за санкций и больше не может конкурировать с США и Китаем. Также в рф почти остановились космические пуски для иностранных заказчиков.
