Украина сократила экспорт полуфабрикатов почти на 38%

По итогам января-июля украинские металлурги сократили экспорт стальных полуфабрикатов на 36,3%, но увеличили экспорт чугуна на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом информирует GMK Center, передает УНН.

Детали

Металлургические предприятия Украины по итогам января-июля 2025 года сократили экспорт стальных полуфабрикатов на 36,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – до 705,62 тыс. т.

Ключевыми направлениями экспорта полуфабрикатов в течение периода являются Болгария – 278,4 тыс. т (-26,2% г./г.), Турция – 120,07 тыс. т (+14,4% г./г.), Польша – 98,48 тыс. т, и Египет – 51,02 тыс. т (-65,7% г./г.) - говорится в сообщении.

В течение июля украинские металлургические компании экспортировали 140,94 тыс. т полуфабрикатов, что на 140,5% больше по сравнению с предыдущим месяцем, но на 41% меньше к июлю 2024-го. Показатель достиг максимума с апреля.

Выручка от экспорта за 7 месяцев сократилась на 37,6% г./г. – до $342,98 млн, а в июле – упала на 41% г./г. и выросла на 118,3% м./м., до $64,49 млн.

GMK Center отмечает, что по итогам 2024 года Украина увеличила экспорт стальных полуфабрикатов на 56,7% по сравнению с 2023 годом – с 1,2 млн т до 1,89 млн т. Выручка украинских металлургов от экспорта за год выросла на 52,4% – до $927,55 млн.

В то время по итогам января-июля 2025 года украинские металлурги увеличили экспорт чугуна на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го – до 1,04 млн т.

В США в течение периода направлено 831,69 тыс. т чугуна, что на 84,1% больше г./г., в Италию – 106,54 тыс. т (+84,8% г./г.), Польшу – 25,35 тыс. т (-25,7% г./г.).

По итогам июля отгрузки продукции выросли на 6% м./м. и на 119% г./г. – до 155,58 тыс. т. На американский рынок направлено 149,51 тыс. т чугуна (+48,6% м./м.), польский – 3,37 тыс. т (-32,4% м./м.; -19,6% г./г.). Отгрузки в Италию не осуществлялись.

Выручка от экспорта чугуна в июле составила $61,91 млн, что на 5,2% больше по сравнению с июнем, и на 121,8% г./г. За 7 месяцев показатель вырос на 62% г./г., до $411,32 млн.

В 2024 году Украина увеличила экспорт товарного чугуна на 3,4% по сравнению с 2023 годом – с 1,25 млн т до 1,29 млн т. В то же время в 2022 году экспорт составлял 1,32 млн т, а в 2021-м – 3,23 млн т. Выручка украинских металлургов от экспорта за год выросла на 6,1% – до $500,34 млн.

В течение года произошла диверсификация направлений экспорта. В частности, основным потребителем украинского чугуна стали США, преимущественно, благодаря восстановлению морской логистики для украинских грузов ГМК. В то же время в направлении ЕС экспорт снизился из-за стагнации рынка.

