Украина экспортировала в июле 219 тысяч тонн полуфабрикатов из железа, что стало рекордным показателем за время войны. Об этом сообщили в Министерстве экономики, пишет УНН.

Детали

"Зафиксирован новый рекорд в металлургической отрасли - 219 тысяч тонн полуфабрикатов из железа экспортировала Украина в июле, что является лучшим показателем за время войны", - говорится в сообщении.

В промышленном экспорте, как сообщается, в экспорте доминировали:

железные руды и концентраты - 229 миллионов долларов (2,5 миллиона тонн),

мебель - 37,9 миллионов долларов (18,9 тонн),

полуфабрикаты из железа - 219 тысяч тонн на сумму 109,4 миллиона долларов, что на 83,1% больше, чем в июне.

"Почти на $3 млрд Украина экспортировала товаров в июле текущего года. В то же время физический объем экспорта в июле на 0,6% меньше, чем в июне, что связано с сезонной пересменкой в аграрных культурах, которые экспортируются. В целом в июле, по сравнению с предыдущим месяцем, украинский экспорт вырос на 9%", - отметил заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка.

Напомним

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что экспорт продовольственных товаров в первом полугодии из Украины достиг 12,4 млрд долларов.