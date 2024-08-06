В июле Украина экспортировала рекордные 219 тысяч тонн полуфабрикатов из железа на сумму $109,4 млн. Общий экспорт страны вырос на 9% по сравнению с июнем, достигнув почти $3 млрд.
Украина экспортировала в июле 219 тысяч тонн полуфабрикатов из железа, что стало рекордным показателем за время войны. Об этом сообщили в Министерстве экономики, пишет УНН.
Детали
"Зафиксирован новый рекорд в металлургической отрасли - 219 тысяч тонн полуфабрикатов из железа экспортировала Украина в июле, что является лучшим показателем за время войны", - говорится в сообщении.
В промышленном экспорте, как сообщается, в экспорте доминировали:
"Почти на $3 млрд Украина экспортировала товаров в июле текущего года. В то же время физический объем экспорта в июле на 0,6% меньше, чем в июне, что связано с сезонной пересменкой в аграрных культурах, которые экспортируются. В целом в июле, по сравнению с предыдущим месяцем, украинский экспорт вырос на 9%", - отметил заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка.
Напомним
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что экспорт продовольственных товаров в первом полугодии из Украины достиг 12,4 млрд долларов.