Українські F-16 знищили більшість ракет Х-101 під час нічної атаки рф: Повітряні сили показали ефектні кадри
Київ • УНН
Повітряні сили ЗСУ показали кадри бойової роботи по цілях РФ, включаючи зенітні ракетні системи та розрахунки МВГ. Українська ППО збила 31 з 40 ракет та 552 з 579 безпілотників, випущених Росією в ніч на 20 вересня.
Повітряні сили ЗСУ показали ефектні кадри бойової роботи по цілях рф. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що в ніч проти суботи, 20 вересня, росія здійснила ракетну і дронову атаку України.
На відео працюють зенітні ракетні системи, розрахунки МВГ, ну і, звичайно, пілоти F-16! Левова частка збитих сьогодні Х-101 – саме на рахунку українських Fighting Falcons
У Повітряних силах подякували партнерам за допомогу у захисті українського неба і закликали і надалі посилювати українську ППО.
Нагадаємо
росія в ніч на 20 вересня випустила по Україні 40 ракет та 579 безпілотників, застосувавши тактику одночасного удару. Українська ППО, включаючи F-16, знешкодила 31 ракету та 552 безпілотники.
