20 вересня, 15:23 • 11289 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 23503 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 27580 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 39908 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 57108 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 54431 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 51993 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 45601 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 55897 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 69788 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Українські F-16 знищили більшість ракет Х-101 під час нічної атаки рф: Повітряні сили показали ефектні кадри

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Повітряні сили ЗСУ показали кадри бойової роботи по цілях РФ, включаючи зенітні ракетні системи та розрахунки МВГ. Українська ППО збила 31 з 40 ракет та 552 з 579 безпілотників, випущених Росією в ніч на 20 вересня.

Українські F-16 знищили більшість ракет Х-101 під час нічної атаки рф: Повітряні сили показали ефектні кадри

Повітряні сили ЗСУ показали ефектні кадри бойової роботи по цілях рф. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що в ніч проти суботи, 20 вересня, росія здійснила ракетну і дронову атаку України.

На відео працюють зенітні ракетні системи, розрахунки МВГ, ну і, звичайно, пілоти F-16! Левова частка збитих сьогодні Х-101 – саме на рахунку українських Fighting Falcons

- йдеться у дописі.

У Повітряних силах подякували партнерам за допомогу у захисті українського неба і закликали і надалі посилювати українську ППО.

Нагадаємо

росія в ніч на 20 вересня випустила по Україні 40 ракет та 579 безпілотників, застосувавши тактику одночасного удару. Українська ППО, включаючи F-16, знешкодила 31 ракету та 552 безпілотники.

Після атаки на Польщу Україна вимагає дозволу на перехоплення російських ракет та дронів у своєму повітряному просторі силами ППО сусідів 10.09.25, 08:38 • 2684 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Х-101
Повітряні сили Збройних сил України
Україна
F-16 Fighting Falcon