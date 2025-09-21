$41.250.00
20 сентября, 15:23 • 11278 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 27555 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 39880 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 57077 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 54416 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 51985 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 45596 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 55891 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 69783 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 35344 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Украинские F-16 уничтожили большинство ракет Х-101 во время ночной атаки РФ: Воздушные силы показали эффектные кадры

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Воздушные силы ВСУ показали кадры боевой работы по целям РФ, включая зенитные ракетные системы и расчеты МВГ. Украинская ПВО сбила 31 из 40 ракет и 552 из 579 беспилотников, выпущенных Россией в ночь на 20 сентября.

Украинские F-16 уничтожили большинство ракет Х-101 во время ночной атаки РФ: Воздушные силы показали эффектные кадры

Воздушные силы ВСУ показали эффектные кадры боевой работы по целям рф. Об этом сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что в ночь на субботу, 20 сентября, россия совершила ракетную и дроновую атаку Украины.

На видео работают зенитные ракетные системы, расчеты МВГ, ну и, конечно, пилоты F-16! Львиная доля сбитых сегодня Х-101 – именно на счету украинских Fighting Falcons

- говорится в сообщении.

В Воздушных силах поблагодарили партнеров за помощь в защите украинского неба и призвали и в дальнейшем усиливать украинскую ПВО.

Напомним

россия в ночь на 20 сентября выпустила по Украине 40 ракет и 579 беспилотников, применив тактику одновременного удара. Украинская ПВО, включая F-16, обезвредила 31 ракету и 552 беспилотника.

Вадим Хлюдзинский

