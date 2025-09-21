Украинские F-16 уничтожили большинство ракет Х-101 во время ночной атаки РФ: Воздушные силы показали эффектные кадры

Воздушные силы ВСУ показали эффектные кадры боевой работы по целям рф. Об этом сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что в ночь на субботу, 20 сентября, россия совершила ракетную и дроновую атаку Украины.

На видео работают зенитные ракетные системы, расчеты МВГ, ну и, конечно, пилоты F-16! Львиная доля сбитых сегодня Х-101 – именно на счету украинских Fighting Falcons - говорится в сообщении.

В Воздушных силах поблагодарили партнеров за помощь в защите украинского неба и призвали и в дальнейшем усиливать украинскую ПВО.

Напомним

россия в ночь на 20 сентября выпустила по Украине 40 ракет и 579 беспилотников, применив тактику одновременного удара. Украинская ПВО, включая F-16, обезвредила 31 ракету и 552 беспилотника.