Украинские F-16 уничтожили большинство ракет Х-101 во время ночной атаки РФ: Воздушные силы показали эффектные кадры
Киев • УНН
Воздушные силы ВСУ показали кадры боевой работы по целям РФ, включая зенитные ракетные системы и расчеты МВГ. Украинская ПВО сбила 31 из 40 ракет и 552 из 579 беспилотников, выпущенных Россией в ночь на 20 сентября.
Воздушные силы ВСУ показали эффектные кадры боевой работы по целям рф. Об этом сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что в ночь на субботу, 20 сентября, россия совершила ракетную и дроновую атаку Украины.
На видео работают зенитные ракетные системы, расчеты МВГ, ну и, конечно, пилоты F-16! Львиная доля сбитых сегодня Х-101 – именно на счету украинских Fighting Falcons
В Воздушных силах поблагодарили партнеров за помощь в защите украинского неба и призвали и в дальнейшем усиливать украинскую ПВО.
Напомним
россия в ночь на 20 сентября выпустила по Украине 40 ракет и 579 беспилотников, применив тактику одновременного удара. Украинская ПВО, включая F-16, обезвредила 31 ракету и 552 беспилотника.