Українські бійці стримують атаки ворога поблизу Серебрянки - DeepState
Київ • УНН
Бійці 81-ї бригади показали ураження російських сил біля Серебрянки, де тривають важкі бої. Активна робота українських операторів безпілотників заважає окупантам закріпитися та накопичити сили.
Військовослужбовці батальйону безпілотних систем 81-ї окремої аеромобільної бригади показали кадри ураження російських сил у районі Серебрянки. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
Противник продовжує тиснути по відтинку від Серебрянки до Виїмки, з метою окупувати всю Сіверську агломерацію і саме місто
У цьому районі тривають складні бої, оскільки значна частина території перебуває у так званій "сірій зоні". Це дає змогу російським підрозділам здійснювати спроби проникнення через українську оборону.
Водночас закріпитися на позиціях та провести накопичення сил окупантам не вдається. За словами військових, цьому перешкоджає активна робота українських операторів безпілотників, які регулярно вражають живу силу противника.
Фіксація сил противника відбувається дуже часто по всьому "сіряку", але поки ми не спостерігаємо його накопичення в конкретному місці із закріпленням, хоча іноді навіть дивує поява противника в глибокому тилу десь в районі Дронівки, що описує обстановку, як складну і нестабільну
Нагадаємо
За словами речника ДПСУ Андрія Демченко, айбільш не проста ситуація на Куп'янському, Краматорському, Покровському напрямках. Там окупанти намагаються просочуватися малими групами для накопичення та подальшої атаки.
Українські військові утримують позиції, знищуючи ворога за допомогою розвідувально-ударних БПЛА та артилерії.
Україна тримає фронт попри атаки рф, на окремих напрямках контратакує - МЗС29.09.25, 14:12 • 3268 переглядiв