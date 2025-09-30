$41.480.01
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 30404 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
29 вересня, 13:55 • 36965 перегляди
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Ексклюзив
29 вересня, 12:39 • 42265 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
29 вересня, 11:33 • 46154 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
29 вересня, 10:00 • 26824 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
29 вересня, 07:20 • 24335 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
29 вересня, 06:17 • 16427 перегляди
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
29 вересня, 05:05 • 30311 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 49484 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 70748 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
Українські бійці стримують атаки ворога поблизу Серебрянки - DeepState

Київ • УНН

 • 518 перегляди

Бійці 81-ї бригади показали ураження російських сил біля Серебрянки, де тривають важкі бої. Активна робота українських операторів безпілотників заважає окупантам закріпитися та накопичити сили.

Українські бійці стримують атаки ворога поблизу Серебрянки - DeepState

Військовослужбовці батальйону безпілотних систем 81-ї окремої аеромобільної бригади показали кадри ураження російських сил у районі Серебрянки. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

Противник продовжує тиснути по відтинку від Серебрянки до Виїмки, з метою окупувати всю Сіверську агломерацію і саме місто

- йдеться у повідомленні. 

У цьому районі тривають складні бої, оскільки значна частина території перебуває у так званій "сірій зоні". Це дає змогу російським підрозділам здійснювати спроби проникнення через українську оборону.

Водночас закріпитися на позиціях та провести накопичення сил окупантам не вдається. За словами військових, цьому перешкоджає активна робота українських операторів безпілотників, які регулярно вражають живу силу противника.

Фіксація сил противника відбувається дуже часто по всьому "сіряку", але поки ми не спостерігаємо його накопичення в конкретному місці із закріпленням, хоча іноді навіть дивує поява противника в глибокому тилу десь в районі Дронівки, що описує обстановку, як складну і нестабільну

- зазначають військові.

За словами речника ДПСУ Андрія Демченко, айбільш не проста ситуація на Куп'янському, Краматорському, Покровському напрямках. Там окупанти намагаються просочуватися малими групами для накопичення та подальшої атаки.

Українські військові утримують позиції, знищуючи ворога за допомогою розвідувально-ударних БПЛА та артилерії.

Україна тримає фронт попри атаки рф, на окремих напрямках контратакує - МЗС29.09.25, 14:12 • 3268 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Сіверськ