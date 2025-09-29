Демченко повідомив, на яких напрямках найбільш непроста ситуація і що за тактика у ворога
Київ • УНН
На Куп'янському, Краматорському та Покровському напрямках окупанти намагаються просочуватися малими групами для накопичення та подальшої атаки. Українські військові утримують позиції, знищуючи ворога за допомогою розвідувально-ударних БПЛА та артилерії.
Найбільш не проста ситуація на Куп'янському, Краматорському, Покровському напрямках. Ворог надається просочуватися малими групами, щоб накопичуватися й атакувати українських військових. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
По лінію фронту найбільш не проста ситуація у смугах оборони, де знаходяться підрозділи Держприкордонслужби - це Куп'янський напрямок, Краматорський напрямок, Покровський напрямок. Окупанти великою кількістю своєї піхоти, малими групами намагаються просочуватися, намагаються доходити до наших позицій накопичуючись й надалі атакуючи наших воїнів
Він зазначив, що за останній період саме така тактика в більшості використовується противником.
Але підрозділи розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів, а також застосовування артилерії дозволяє нам утримувати позиції та знищувати ворога не даючи йому можливості просунутися в глиб території України в тих смугах, де знаходяться наші підрозділи
Доповнення
25 вересня начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін повідомляв, що місто зазнає масованих обстрілів і спроб проникнення диверсійних груп.
Речник угрупування військ "Північ" Олег Сушинський заявляв, що російські військові, яких українська армія взяла в полон на Куп’янському напрямку, зізналися, що отримали накази від командирів розстрілювати мирних жителів.