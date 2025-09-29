$41.490.00
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 35502 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 59037 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 40594 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 40294 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 63308 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 71474 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 92796 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 152814 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 56816 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Демченко повідомив, на яких напрямках найбільш непроста ситуація і що за тактика у ворога

Київ • УНН

 • 586 перегляди

На Куп'янському, Краматорському та Покровському напрямках окупанти намагаються просочуватися малими групами для накопичення та подальшої атаки. Українські військові утримують позиції, знищуючи ворога за допомогою розвідувально-ударних БПЛА та артилерії.

Демченко повідомив, на яких напрямках найбільш непроста ситуація і що за тактика у ворога

Найбільш не проста ситуація на Куп'янському, Краматорському, Покровському напрямках. Ворог надається просочуватися малими групами, щоб накопичуватися й атакувати українських військових. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

По лінію фронту найбільш не проста ситуація у смугах оборони, де знаходяться підрозділи Держприкордонслужби - це Куп'янський напрямок, Краматорський напрямок, Покровський напрямок. Окупанти великою кількістю своєї піхоти, малими групами намагаються просочуватися, намагаються доходити до наших позицій накопичуючись й надалі атакуючи наших воїнів

- розповів Демченко.

Він зазначив, що за останній період саме така тактика в більшості використовується противником.

Але підрозділи розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів, а також застосовування артилерії дозволяє нам утримувати позиції та знищувати ворога не даючи йому можливості просунутися в глиб території України в тих смугах, де знаходяться наші підрозділи

- сказав Демченко.

Доповнення

25 вересня начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін повідомляв, що місто зазнає масованих обстрілів і спроб проникнення диверсійних груп.

Речник угрупування військ "Північ" Олег Сушинський заявляв, що російські військові, яких українська армія взяла в полон на Куп’янському напрямку, зізналися, що отримали накази від командирів розстрілювати мирних жителів.

Анна Мурашко

Війна в Україні
Державний кордон України
Державна прикордонна служба України