Демченко сообщил, на каких направлениях наиболее непростая ситуация и какова тактика у врага

Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октября
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотреть
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчас
В Мелитополе исчез мобильный интернет, заблокированы Google Play и VPN - ЦНС
Брянск под атакой: зафиксировано попадание в промышленный завод
Оккупанты в Луганской области возрождают "стахановское движение" среди студентов - ЦНС
Оккупанты ударили по предприятию по производству коньяка AZNAURI в Одесской области
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известно
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 152818 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейков
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной Кореи
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровье
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 83264 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Майя Санду
Елена Соседка
Украина
Соединённые Штаты
Молдова
Европа
Кишинёв
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известно
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотреть
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFans
Таймс
Нью-Йорк Таймс
МиГ-31
Вашингтон Пост
Google Play

Демченко сообщил, на каких направлениях наиболее непростая ситуация и какова тактика у врага

Киев • УНН

 • 586 просмотра

На Купянском, Краматорском и Покровском направлениях оккупанты пытаются просачиваться малыми группами для накопления и последующей атаки. Украинские военные удерживают позиции, уничтожая врага с помощью разведывательно-ударных БПЛА и артиллерии.

Демченко сообщил, на каких направлениях наиболее непростая ситуация и какова тактика у врага

Наиболее непростая ситуация на Купянском, Краматорском, Покровском направлениях. Враг пытается просачиваться малыми группами, чтобы накапливаться и атаковать украинских военных. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Подробности

По линии фронта наиболее непростая ситуация в полосах обороны, где находятся подразделения Госпогранслужбы - это Купянское направление, Краматорское направление, Покровское направление. Оккупанты большим количеством своей пехоты, малыми группами пытаются просачиваться, пытаются доходить до наших позиций, накапливаясь и в дальнейшем атакуя наших воинов

- рассказал Демченко.

Он отметил, что за последний период именно такая тактика в большинстве используется противником.

Но подразделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов, а также применение артиллерии позволяет нам удерживать позиции и уничтожать врага, не давая ему возможности продвинуться вглубь территории Украины в тех полосах, где находятся наши подразделения

- сказал Демченко.

Дополнение

25 сентября начальник Купянской ГВА Андрей Беседин сообщал, что город подвергается массированным обстрелам и попыткам проникновения диверсионных групп.

Спикер группировки войск "Север" Олег Сушинский заявлял, что российские военные, которых украинская армия взяла в плен на Купянском направлении, признались, что получили приказы от командиров расстреливать мирных жителей.

Анна Мурашко

Война в Украине
Государственная граница Украины
Государственная пограничная служба Украины