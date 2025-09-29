Демченко сообщил, на каких направлениях наиболее непростая ситуация и какова тактика у врага
Киев • УНН
Наиболее непростая ситуация на Купянском, Краматорском, Покровском направлениях. Враг пытается просачиваться малыми группами, чтобы накапливаться и атаковать украинских военных. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.
Подробности
По линии фронта наиболее непростая ситуация в полосах обороны, где находятся подразделения Госпогранслужбы - это Купянское направление, Краматорское направление, Покровское направление. Оккупанты большим количеством своей пехоты, малыми группами пытаются просачиваться, пытаются доходить до наших позиций, накапливаясь и в дальнейшем атакуя наших воинов
Он отметил, что за последний период именно такая тактика в большинстве используется противником.
Но подразделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов, а также применение артиллерии позволяет нам удерживать позиции и уничтожать врага, не давая ему возможности продвинуться вглубь территории Украины в тех полосах, где находятся наши подразделения
Дополнение
25 сентября начальник Купянской ГВА Андрей Беседин сообщал, что город подвергается массированным обстрелам и попыткам проникновения диверсионных групп.
Спикер группировки войск "Север" Олег Сушинский заявлял, что российские военные, которых украинская армия взяла в плен на Купянском направлении, признались, что получили приказы от командиров расстреливать мирных жителей.