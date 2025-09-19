У Куп’янську російським окупантам наказують розстрілювати цивільних - речник угрупування "Північ"

$41.250.05
Ексклюзив
11:23 • 180 перегляди
08:43 • 22645 перегляди

В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
10:27 • 8580 перегляди
Ексклюзив

06:26 • 38429 перегляди

Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
08:43 • 22645 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
07:43 • 24216 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
06:26 • 38429 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 40538 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 62711 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 43310 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 51338 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 76023 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
"Теорія перемоги путіна": командування рф підтверджує віру в успіх у війні на виснаження - ISW19 вересня, 03:11 • 8792 перегляди
ССО підтвердили ураження логістичного хабу морської піхоти рф на курщині: показали відеоVideo05:36 • 18476 перегляди
У Чернігові пролунав вибух на тлі повітряної тривоги07:04 • 17911 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: розпочато розслідуванняPhoto07:55 • 13296 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: поліція шукає свідківPhoto08:27 • 10454 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
11:23 • 178 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
06:26 • 38427 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 50670 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 76022 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto18 вересня, 08:58 • 55139 перегляди
Сергій Марченко
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Іван Федоров
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Вашингтон
Донецька область
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ10:57 • 1698 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo10:18 • 4038 перегляди
Які светри обов’язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан18 вересня, 18:24 • 19744 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 38969 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 37377 перегляди
Свіфт
YouTube
ChatGPT
Financial Times
The Washington Post

У Куп’янську російським окупантам наказують розстрілювати цивільних - речник угрупування "Північ"

Київ • УНН

 • 278 перегляди

Полонені російські окупанти свідчать, що командування наказувало їм розстрілювати цивільних українських чоловіків та використовувати в якості "живого щита" дітей та жінок.

У Куп’янську російським окупантам наказують розстрілювати цивільних - речник угрупування "Північ"

російські військові, яких українська армія взяла в полон на Куп’янському напрямку, зізналися, що отримали накази від командирів розстрілювати мирних жителів. Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Угрупування військ "Північ" Олег Сушинський, пише УНН.

Деталі

Вони засвідчують, що отримали чіткі накази від командирів розстрілювати цивільних, зокрема чоловіків. А жінок та дітей використовувати в якості "живого щита"

- зазначив речник.

За словами Сушинського, росіяни намагаються маскуватися під місцевих мешканців і діяти диверсійними групами. Вони переховуються у приватних будинках, а протягом доби ті самі військові можуть з’являтися у різних локаціях міста. 

Військовий рф розстріляв літнього чоловіка на подвір’ї в Донецькій області30.08.25, 22:29 • 8586 переглядiв

Це ускладнює роботу українських сил, адже окупанти змішуються з цивільними, щоб уникнути викриття.

Треба розуміти, що коли вони прикриваються цивільними або розсіюються серед місцевих мешканців, тоді ускладнюється проведення контрдиверсійних заходів. Але навіть у таких складних умовах нашим військовим вдається їх виявляти, блокувати, знешкоджувати або брати в полон

- підкреслив військовий.

Він додав, що на опублікованому відео 10-го армійського корпусу російські полонені підтвердили злочинні накази – розстрілювати цивільних чоловіків і використовувати жінок та дітей як прикриття.

Довічне ув’язнення за вбивство мирних: у Харкові засудили російського військового14.08.25, 13:44 • 3593 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Донецька область
Україна
Харків