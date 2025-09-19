У Куп’янську російським окупантам наказують розстрілювати цивільних - речник угрупування "Північ"

російські військові, яких українська армія взяла в полон на Куп’янському напрямку, зізналися, що отримали накази від командирів розстрілювати мирних жителів. Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Угрупування військ "Північ" Олег Сушинський, пише УНН.

Вони засвідчують, що отримали чіткі накази від командирів розстрілювати цивільних, зокрема чоловіків. А жінок та дітей використовувати в якості "живого щита"

За словами Сушинського, росіяни намагаються маскуватися під місцевих мешканців і діяти диверсійними групами. Вони переховуються у приватних будинках, а протягом доби ті самі військові можуть з’являтися у різних локаціях міста.

Військовий рф розстріляв літнього чоловіка на подвір’ї в Донецькій області

Це ускладнює роботу українських сил, адже окупанти змішуються з цивільними, щоб уникнути викриття.

Треба розуміти, що коли вони прикриваються цивільними або розсіюються серед місцевих мешканців, тоді ускладнюється проведення контрдиверсійних заходів. Але навіть у таких складних умовах нашим військовим вдається їх виявляти, блокувати, знешкоджувати або брати в полон