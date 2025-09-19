У Куп’янську російським окупантам наказують розстрілювати цивільних - речник угрупування "Північ"
Полонені російські окупанти свідчать, що командування наказувало їм розстрілювати цивільних українських чоловіків та використовувати в якості "живого щита" дітей та жінок.
російські військові, яких українська армія взяла в полон на Куп’янському напрямку, зізналися, що отримали накази від командирів розстрілювати мирних жителів. Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Угрупування військ "Північ" Олег Сушинський, пише УНН.
Деталі
Вони засвідчують, що отримали чіткі накази від командирів розстрілювати цивільних, зокрема чоловіків. А жінок та дітей використовувати в якості "живого щита"
За словами Сушинського, росіяни намагаються маскуватися під місцевих мешканців і діяти диверсійними групами. Вони переховуються у приватних будинках, а протягом доби ті самі військові можуть з’являтися у різних локаціях міста.
Це ускладнює роботу українських сил, адже окупанти змішуються з цивільними, щоб уникнути викриття.
Треба розуміти, що коли вони прикриваються цивільними або розсіюються серед місцевих мешканців, тоді ускладнюється проведення контрдиверсійних заходів. Але навіть у таких складних умовах нашим військовим вдається їх виявляти, блокувати, знешкоджувати або брати в полон
Він додав, що на опублікованому відео 10-го армійського корпусу російські полонені підтвердили злочинні накази – розстрілювати цивільних чоловіків і використовувати жінок та дітей як прикриття.
