Эксклюзив
11:23 • 56 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
10:27 • 8212 просмотра
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против рф: его должны представить сегодня
08:43 • 22479 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
07:43 • 24109 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
06:26 • 38238 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 40458 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 62668 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 43279 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 51323 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 75917 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
В Купянске российским оккупантам приказывают расстреливать гражданских - спикер группировки "Север"

Киев

 • 238 просмотра

Пленные российские оккупанты свидетельствуют, что командование приказывало им расстреливать гражданских украинских мужчин и использовать в качестве "живого щита" детей и женщин.

В Купянске российским оккупантам приказывают расстреливать гражданских - спикер группировки "Север"

российские военные, которых украинская армия взяла в плен на Купянском направлении, признались, что получили приказы от командиров расстреливать мирных жителей. Об этом сообщил в эфире телемарафона представитель Группировки войск "Север" Олег Сушинский, пишет УНН.

Подробности

Они свидетельствуют, что получили четкие приказы от командиров расстреливать гражданских, в частности мужчин. А женщин и детей использовать в качестве "живого щита"

- отметил спикер.

По словам Сушинского, россияне пытаются маскироваться под местных жителей и действовать диверсионными группами. Они скрываются в частных домах, а в течение суток те же военные могут появляться в разных локациях города. 

Военный рф расстрелял пожилого мужчину во дворе в Донецкой области30.08.2025, 22:29 • 8586 просмотров

Это усложняет работу украинских сил, ведь оккупанты смешиваются с гражданскими, чтобы избежать разоблачения.

Надо понимать, что когда они прикрываются гражданскими или рассеиваются среди местных жителей, тогда усложняется проведение контрдиверсионных мероприятий. Но даже в таких сложных условиях нашим военным удается их выявлять, блокировать, обезвреживать или брать в плен

- подчеркнул военный.

Он добавил, что на опубликованном видео 10-го армейского корпуса российские пленные подтвердили преступные приказы – расстреливать гражданских мужчин и использовать женщин и детей как прикрытие.

Пожизненное заключение за убийство мирных: в Харькове осудили российского военного14.08.2025, 13:44 • 3593 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине
Донецкая область
Украина
Харьков