В Купянске российским оккупантам приказывают расстреливать гражданских - спикер группировки "Север"

российские военные, которых украинская армия взяла в плен на Купянском направлении, признались, что получили приказы от командиров расстреливать мирных жителей. Об этом сообщил в эфире телемарафона представитель Группировки войск "Север" Олег Сушинский, пишет УНН.

Подробности

Они свидетельствуют, что получили четкие приказы от командиров расстреливать гражданских, в частности мужчин. А женщин и детей использовать в качестве "живого щита" - отметил спикер.

По словам Сушинского, россияне пытаются маскироваться под местных жителей и действовать диверсионными группами. Они скрываются в частных домах, а в течение суток те же военные могут появляться в разных локациях города.

Военный рф расстрелял пожилого мужчину во дворе в Донецкой области

Это усложняет работу украинских сил, ведь оккупанты смешиваются с гражданскими, чтобы избежать разоблачения.

Надо понимать, что когда они прикрываются гражданскими или рассеиваются среди местных жителей, тогда усложняется проведение контрдиверсионных мероприятий. Но даже в таких сложных условиях нашим военным удается их выявлять, блокировать, обезвреживать или брать в плен - подчеркнул военный.

Он добавил, что на опубликованном видео 10-го армейского корпуса российские пленные подтвердили преступные приказы – расстреливать гражданских мужчин и использовать женщин и детей как прикрытие.

Пожизненное заключение за убийство мирных: в Харькове осудили российского военного