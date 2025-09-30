Украинские бойцы сдерживают атаки врага вблизи Серебрянки - DeepState

$41.480.01
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 30070 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55 • 36437 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 41952 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
29 сентября, 11:33 • 45868 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
29 сентября, 10:00 • 26682 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20 • 24277 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 16379 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 30284 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 49470 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 70736 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
Украина не суверенна: Орбан сделал провокационное заявление29 сентября, 15:10 • 3760 просмотра
Главная тема – дальнобойные возможности Украины: Умеров раскрыл детали технологической Ставки29 сентября, 15:36 • 3598 просмотра
Трамп встретился с Нетаньяху в Белом доме: обсудят 21 пункт мирного плана29 сентября, 15:55 • 3148 просмотра
Взрывы в столице: силы ПВО отражают атаку вражеских дронов29 сентября, 15:55 • 4850 просмотра
Президент Польши Навроцкий подал в Сейм законопроект против "бандеризма"20:10 • 5314 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 30069 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 41951 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться29 сентября, 11:33 • 45867 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto29 сентября, 10:29 • 38048 просмотра
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева29 сентября, 10:08 • 32118 просмотра
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Дональд Туск
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Сектор Газа
Государственная граница Украины
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе РоскоVideo29 сентября, 15:05 • 12783 просмотра
Трамп пригрозил 100% пошлинами на иностранные фильмы29 сентября, 13:59 • 15527 просмотра
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily MailPhoto29 сентября, 10:42 • 28525 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года29 сентября, 07:05 • 36979 просмотра
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известноPhotoVideo29 сентября, 01:17 • 33881 просмотра
Ракетный комплекс "Панцирь"
Старлинк
Беспилотный летательный аппарат
Хранитель
Saab JAS 39 Gripen

Украинские бойцы сдерживают атаки врага вблизи Серебрянки - DeepState

Киев • УНН

 • 402 просмотра

Бойцы 81-й бригады показали поражение российских сил возле Серебрянки, где продолжаются тяжелые бои. Активная работа украинских операторов беспилотников мешает оккупантам закрепиться и накопить силы.

Украинские бойцы сдерживают атаки врага вблизи Серебрянки - DeepState

Военнослужащие батальона беспилотных систем 81-й отдельной аэромобильной бригады показали кадры поражения российских сил в районе Серебрянки. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Противник продолжает давить на участке от Серебрянки до Выемки, с целью оккупировать всю Северскую агломерацию и сам город

- говорится в сообщении. 

В этом районе продолжаются сложные бои, поскольку значительная часть территории находится в так называемой "серой зоне". Это позволяет российским подразделениям предпринимать попытки проникновения через украинскую оборону.

В то же время закрепиться на позициях и провести накопление сил оккупантам не удается. По словам военных, этому препятствует активная работа украинских операторов беспилотников, которые регулярно поражают живую силу противника.

Фиксация сил противника происходит очень часто по всему "серому", но пока мы не наблюдаем его накопления в конкретном месте с закреплением, хотя иногда даже удивляет появление противника в глубоком тылу где-то в районе Дроновки, что описывает обстановку как сложную и нестабильную

- отмечают военные.

Напомним

По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, наиболее непростая ситуация на Купянском, Краматорском, Покровском направлениях. Там оккупанты пытаются просачиваться малыми группами для накопления и последующей атаки.

Украинские военные удерживают позиции, уничтожая врага с помощью разведывательно-ударных БПЛА и артиллерии.

Вероника Марченко

Война в Украине
Северск