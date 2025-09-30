Украинские бойцы сдерживают атаки врага вблизи Серебрянки - DeepState
Киев • УНН
Бойцы 81-й бригады показали поражение российских сил возле Серебрянки, где продолжаются тяжелые бои. Активная работа украинских операторов беспилотников мешает оккупантам закрепиться и накопить силы.
Военнослужащие батальона беспилотных систем 81-й отдельной аэромобильной бригады показали кадры поражения российских сил в районе Серебрянки. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Противник продолжает давить на участке от Серебрянки до Выемки, с целью оккупировать всю Северскую агломерацию и сам город
В этом районе продолжаются сложные бои, поскольку значительная часть территории находится в так называемой "серой зоне". Это позволяет российским подразделениям предпринимать попытки проникновения через украинскую оборону.
В то же время закрепиться на позициях и провести накопление сил оккупантам не удается. По словам военных, этому препятствует активная работа украинских операторов беспилотников, которые регулярно поражают живую силу противника.
Фиксация сил противника происходит очень часто по всему "серому", но пока мы не наблюдаем его накопления в конкретном месте с закреплением, хотя иногда даже удивляет появление противника в глубоком тылу где-то в районе Дроновки, что описывает обстановку как сложную и нестабильную
Напомним
По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, наиболее непростая ситуация на Купянском, Краматорском, Покровском направлениях. Там оккупанты пытаются просачиваться малыми группами для накопления и последующей атаки.
Украинские военные удерживают позиции, уничтожая врага с помощью разведывательно-ударных БПЛА и артиллерии.
